ВТБ в январе-апреле сократил чистую прибыль по МСФО на 1,8% до 168,2 млрд рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ВТБ в январе-апреле 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО на 1,8% до 168,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

В апреле чистая прибыль выросла на 24,3% до 30,2 млрд рублей.

"Результаты апреля и четырех месяцев 2026 года соответствуют нашим ожиданиям: на фоне ускоренного роста корпоративного кредитного портфеля мы видим продолжающееся расширение чистой процентной маржи, уверенный рост комиссионных доходов и замедление роста операционных расходов при стабильных риск-метриках", - заявил первый зампред правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Рентабельность капитала группы в январе-апреле 2026 года снизилась до 17,5% с 18,3% годом ранее, в апреле – выросла до 12,7% с 10,5%.

Чистые процентные доходы до резервов за первые четыре месяца 2026 года увеличились в 3,2 раза до 265,9 млрд рублей, в апреле – в 2,3 раза до 69,1 млрд рублей.

Чистая процентная маржа продолжила восстанавливаться и составила 2,6% за апрель и четыре месяца 2026 года по сравнению с 1,2% и 0,8% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы в январе-апреле увеличились на 15,9% до 111,4 млрд рублей, в апреле – на 33,8% до 31,3 млрд рублей.

ВТБ за первые четыре месяца 2026 года нарастил расходы на резервы на 1,6% до 78,5 млрд рублей, в апреле – на 11,3% до 21,7 млрд рублей.

Стоимость риска составила 1,1% в апреле и 0,9% за четыре месяца 2026 года, увеличившись на 10 базисных пунктов (б.п.) в апреле и оставшись без изменений за январь-апрель.

Совокупный кредитный портфель на 30 апреля 2026 года составил 25,2 трлн рублей, увеличившись на 0,4% в апреле (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,2%) и увеличившись на 3,0% с начала 2026 года (с исключением валютной переоценки рост составил 3,2%).

"Апрель характеризовался сильным укреплением рубля, поэтому динамика кредитного портфеля искажена этим фактором", - пояснил Пьянов журналистам.

Корпоративный кредитный портфель в январе-апреле вырос на 5,3% до 18,1 трлн рублей (в апреле - на 0,7%), розничный – сократился на 2,4% до 7,1 трлн рублей (снижение в апреле составило 0,2%).

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 апреля 2026 года составила 3,5%, не изменившись с начала года. Покрытие неработающих кредитов резервами на отчетную дату составило 151,6% (149,1% на 31 декабря 2025 года).

Средства физлиц в январе-апреле сократились на 2,6% до 13,7 трлн рублей (за месяц не изменились), юрлиц – с начала года не изменились и составили 13,9 трлн рублей (в апреле они снизились на 2,0%).