ВТБ во II квартале сократил чистую прибыль по МСФО на треть, хуже прогноза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ во втором квартале 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО на 33,6% год к году, до 92,6 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы.

В целом за полугодие прибыль ВТБ составила 225,2 млрд рублей, снизившись на 20%. Рентабельность капитала (ROE) за январь-июнь зафиксирована на уровне 16,1% по сравнению с 20,7% за аналогичный период прошлого года.

Опубликованные результаты оказались хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль во втором квартале на уровне 107,3 млрд рублей, а за полугодие - 239,9 млрд рублей.

Чистые процентные доходы ВТБ во втором квартале выросли в 2,2 раза год к году, до 208,8 млрд рублей, в первом полугодии показатель увеличился в 2,8 раза и составил 405,6 млрд рублей на фоне низкой базы первого и второго квартала 2025 года ввиду жесткой денежно-кредитной политики и реализации процентного риска через процентную ставку.

Чистая процентная маржа во втором квартале составила 2,6% по сравнению с 1,2% годом ранее. В первом полугодии чистая процентная маржа была на уровне 2,6% против 0,9% в первом полугодии 2025 года.

Чистые комиссионные доходы ВТБ по итогам второго квартала достигли 95,7 млрд рублей, увеличившись на 31,3% год к году в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей. За первое полугодие чистые комиссионные доходы выросли на 20,7% до 175,8 млрд рублей.

При этом прочие операционные доходы ВТБ во втором квартале сократились в 3,8 раза, до 16,9 млрд рублей с 63,5 млрд рублей годом ранее. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов пояснил журналистам, что на динамику показателя повлияли слабые финансовые рынки и сделка по продаже "Галс-Девелопмент".

"Сделка была структурирована таким образом, что предусматривала частичную оплату деньгами в момент заключения договора и частично - беспроцентную рассрочку. Эта беспроцентная рассрочка, естественно, на весьма ограниченное время сгенерировала нам внутри прочих операционных доходов 8 млрд дополнительных убытков, которых не было в первом квартале", - сказал Пьянов, указав, что это разовое негативное событие.

Во втором квартале расходы на создание резервов составили 66,5 млрд рублей, увеличившись год к году на 27,9%. Расходы на создание резервов в первом полугодии выросли на 12,3% до 123,3 млрд рублей. Стоимость риска по итогам II квартала составила 1%, увеличившись год к году на 20 б.п. По итогам первого полугодия показатель был равен 0,9% при 0,8% за первые шесть месяцев 2025 года.

Расходы на персонал и административные расходы составили 143,6 млрд рублей за второй квартал и 285,9 млрд рублей за первое полугодие, увеличившись год к году на 11,6% и на 15,7% соответственно.

По состоянию на 30 июня объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов оказался в размере 25,6 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост был равен 4,3%).

Кредиты физическим лицам сократились с начала года на 3,6% до 7 трлн рублей (во втором квартале снижение на 1,4%). Объем кредитов юридическим лицам увеличился за полугодие на 7,9% до 18,6 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 7,7%). В итоге доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы сократилась до 27% с 30% на 31 декабря 2025 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле не изменилась с начала года и держится на уровне 3,5%. Пьянов отметил, что ВТБ видит "легкий рост" числа реструктуризаций, но доля таких кредитов в корпоративном портфеле измеряется единицами процентов.

По состоянию на 30 июня совокупные средства клиентов группы сократились на 1,2% до 27,6 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки произошло падение на 1,4%).

Средства юридических лиц уменьшились с начала года на 1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки падение на 1,4%), до 13,7 трлн рублей. Объем средств физлиц сократился с начала года на 1,4%, составив на 30 июня 13,8 трлн рублей.

Норматив достаточности капитала ВТБ Н20 на 1 июля увеличился до 10,7% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 10%) с 9,8% на 1 января 2026 года. Норматив Н20.1 (базовый) вырос до 7,3% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 6,5%) с 6,3%. Норматив Н20.2 (основной) на 1 июля составил 8,7% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 8%) по сравнению с 7,7% на 1 января.

"Мы повторяем ситуацию прошлого года, когда банк и группа накапливают достаточность капитала перед выплатой дивидендов", - отметил Пьянов.