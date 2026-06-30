Южнокорейский брокер Mirae не получил акции SpaceX в ходе IPO из-за недоразумения

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейский брокер Mirae Asset Securities Co., входивший в число 23 андеррайтеров IPO аэрокосмической компании SpaceX, стал единственным среди них, кто не получил акции по итогам размещения, сообщает Bloomberg.

Предполагалось, что участие в этом IPO выведет Mirae в мировую высшую лигу, а вместо этого крупнейший южнокорейский брокер был вынужден принести извинения клиентам и подвергнуться проверке со стороны местных регулирующих органов.

По словам источников агентства, в основе проблемы лежало недоразумение относительно порядка подачи заявок на размещение акций SpaceX.

В середине мая, за несколько недель до начала формирования книги заявок, организаторы IPO разослали электронное письмо с просьбой к андеррайтерам указать спрос со стороны инвесторов. Результаты были собраны в виртуальной комнате данных в соответствии со стандартной практикой для крупных сделок.

Mirae ответила на этот запрос, полагая, что разместила заявки своих клиентов. Но с точки зрения банков Уолл-стрит, проводивших сделку, эти ответы были лишь выражением заинтересованности, а не официальными заявками на участие в IPO. Фактические заявки были размещены в июне после отдельного электронного письма от организаторов, как это принято в рамках подобных размещений. То есть нью-йоркские банки посчитали, что Mirae не подала ни одного заказа, и в итоге не выделили ей ни одной акции, отметили источники.

"Мы приносим свои извинения за то, что сообщили столь неприятную и тяжелую новость клиентам, которые участвовали в подписке на IPO SpaceX с большим интересом и нетерпением", - говорилось письме Mirae клиентам от 15 июня, его цитировала Seoul Economic Daily. Брокер пообещал разобраться и принять меры для "восстановления доверия потребителей".

Брокер Mirae был одним из первых инвесторов в компанию Илона Маска, что дало ему преимущество стать одним из немногих иностранных андеррайтеров IPO.

Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи начала проверку произошедшего.

SpaceX в июне провела IPO на $85,7 млрд с учетом доразмещения. Ведущими организаторами выступили Goldman Sachs и Morgan Stanley.