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SpaceX поднялась на пятую строчку в списке самых дорогих компаний мира

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Акции аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX активно дорожают третий день подряд, благодаря чему её капитализация превысила рыночную стоимость Amazon.com Inc.

ЭкономикаИлон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceXИлон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceXЧитать подробнее

Теперь SpaceX занимает пятое место в списке самых дорогих компаний мира, её рыночная стоимость составляет около $2,8 трлн. Капитализация Amazon оценивается примерно в $2,7 трлн.

В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia Corp. ($5,14 трлн), Alphabet Inc. ($4,46 трлн), Apple Inc. ($4,35 трлн) и Microsoft Corp. ($2,97 трлн).

SpaceX вышла на биржу на прошлой неделе. Она совершила крупнейшее IPO в истории, сумев привлечь $85,7 млрд с учетом доразмещения. В пятницу - первый день торгов - акции подскочили на 19,2%, в понедельник - еще на 19,6%, в начале сессии во вторник цена бумаг компании поднимается на 10%.

SpaceX Amazon Apple Inc Alphabet Inc Microsoft Corp Nvidia
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