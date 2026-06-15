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Акции SpaceX взлетели в цене на 19% на дебютных торгах после рекордного IPO

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Акции аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX взлетели в цене на 19,2% на дебютных торгах после рекордного IPO.

Капитализация SpaceX по итогам торгов в пятницу превысила отметку в $2,1 трлн - это делает ее шестой по размеру публичной компанией США. Сам Маск стал первым в мире триллионером: согласно индексу Bloomberg Billionaires, его состояние теперь составляет порядка $1,1 трлн. Это втрое выше состояния сооснователя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в списке богатейших людей планеты.

SpaceX разместила 555,56 млн акций по цене $135 за бумагу. Общий объем IPO составил рекордные $75 млрд, а оценка компании в целом - $1,77 трлн.

Торги бумагами SpaceX в пятницу открылись на отметке в $150, а завершились на уровне $160,95. В ходе сессии их стоимость поднималась до $176,52 (+31% к цене IPO).

Капитализация SpaceX превышает рыночную стоимость таких компаний, как Berkshire Hathaway Inc., JPMorgan Chase & Co., Eli Lilly & Co., а также Tesla Inc.

Доля Маска в SpaceX исходя из цены IPO стоит порядка $690 млрд, тогда как в Tesla ему принадлежит доля стоимостью $279 млрд.

Общий объем спроса на участие в IPO SpaceX со стороны институциональных и розничных инвесторов составил более $350 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Спрос со стороны розничных инвесторов превысил $100 млрд.

В воскресенье Маск написал в соцсети X, что выручка SpaceX к 2030 году может достигнуть $1 трлн. В 2025 году этот показатель увеличился на 33% до $18,67 млрд, при этом компания зафиксировала чистый убыток в $4,94 млрд из-за крупных расходов на исследования и разработки.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что выручка SpaceX к 2030 году превысит $470 млрд. Morgan Stanley прогнозирует увеличение этого показателя до $330 млрд к 2030 году и до $3,4 трлн к 2040-му.

Объем IPO SpaceX превысил предыдущий рекорд в $29 млрд, поставленный Saudi Aramco в 2019 году.

SpaceX США Илон Маск IPO
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