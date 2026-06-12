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Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX

Washington Post отмечает, что достижение есть только на бумаге

Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX
Фото: Michael Yanow/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Илон Маск стал первым в мире триллионером в результате рекордного IPO основанной им аэрокосмической компании SpaceX, сообщает агентство Reuters.

SpaceX провела первичное размещение 555,6 млн обыкновенных акций на бирже Nasdaq по цене $135 за акцию. Компания привлекла $75 млрд. Весь бизнес, таким образом, оценивается в $1,77 трлн.

Washington Post отмечает, что Маска можно считать триллионером только на бумаге, так как в подсчетах учитываются опционы и акции, стоимость которых зависит от таких достижений, как создание колонии на Марсе и космических дата-центров.

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