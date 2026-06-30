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ВТБ на краткосрочном горизонте не рассматривает присоединение дочернего банка Wildberries

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ВТБ на краткосрочном горизонте не рассматривает присоединение ВБ банка, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе годового собрания акционеров.

"На краткосрочном горизонте нет, это партнерство, в ВБ банке останется доля существующего акционера. Присоединение в краткосрочном горизонте не будет происходить", - сказал он, отвечая на вопросы акционеров.

ВТБ и группа Wildberries-Russ (РВБ) в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ пятипроцентной доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения.

ВТБ Wildberries Дмитрий Пьянов РВБ
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