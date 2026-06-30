Минфин планирует привлечь в III квартале от размещения ОФЗ 1,5 трлн рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минфин в третьем квартале 2026 года планирует привлечь от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) ориентировочно 1,5 трлн рублей, следует из графика аукционов на сайте министерства.

Всего запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет, от размещения которых планируется привлечь порядка 900 млрд рублей, и от 10 лет (600 млрд рублей).

Минфин во II квартале привлек от продажи рублевых ОФЗ почти 1,495 трлн рублей при плане в 1,5 трлн рублей (недобор к плану составил всего 5,44 млрд рублей, или 0,36%). В номинальном выражении объем размещения рублевых ОФЗ составил 1,715 трлн рублей.

При этом Минфин принял решение не проводить в последний аукционный день второго квартала - 24 июня - первичные аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, которая заметно ухудшилась после состоявшегося в минувшую пятницу июньского заседания Банка России.

В первом квартале Минфин за счет размещения ОФЗ привлек в общей сложности 1,37 трлн рублей при квартальном плане 1,2 трлн рублей. В номинальном выражении объем размещения ОФЗ в январе-марте составил 1,538 трлн рублей.

Таким образом, в первом полугодии текущего года ведомство смогло привлечь 2,865 трлн рублей (в номинальном выражении объем размещения составил 3,252 трлн рублей).

Программа внутренних государственных заимствований предусматривает в 2026 году валовой объем размещения 5,510 трлн рублей, погашение - 1,337 трлн рублей, чистое привлечение - 4,173 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале июня сообщил, что хотя параметры бюджета на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом, это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований.

Позже были приняты поправки в закон об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2026 году, в соответствии с которыми правительство получило право осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и программы внутренних заимствований.

Законом о бюджете на этот год предусмотрен дефицит в размере 3,8 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В январе-мае, по предварительным данным, дефицит составил 6,01 трлн рублей, или 2,6% ВВП.