Минфин РФ планирует привлечь во II квартале от размещения ОФЗ 1,5 трлн рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ во втором квартале 2026 года планирует привлечь от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) ориентировочно 1,5 трлн рублей, следует из графика аукционов на сайте министерства.

Всего запланировано 13 аукционных дней: пять в апреле и по четыре в мае и июне.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет, от размещения которых планируется привлечь порядка 600 млрд рублей, и от 10 лет (900 млрд рублей).

В первом квартале Минфин за счет размещения ОФЗ привлек 1,37 трлн рублей (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) при квартальном плане 1,2 трлн рублей. В номинальном выражении объем размещения бумаг в январе-марте составил 1,538 трлн рублей.

Перевыполнения квартального плана размещения нового госдолга Минфину удалось достичь лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК).

Согласно закону "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", государственные внутренние заимствования на 2026 год запланированы в объеме 5,509 трлн рублей. С учетом ожидаемых погашений на сумму 1,337 трлн рублей чистый объем привлечения средств за счет продажи ОФЗ в текущем году установлен в размере 4,173 трлн рублей.

Новости по теме

Новости

Майская Brent ускорила рост до 5%, приближалась к $119 за баррель

 Майская Brent ускорила рост до 5%, приближалась к $119 за баррель

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

 В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

 Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

 Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1247 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8861 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
