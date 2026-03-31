Минфин РФ планирует привлечь во II квартале от размещения ОФЗ 1,5 трлн рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ во втором квартале 2026 года планирует привлечь от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) ориентировочно 1,5 трлн рублей, следует из графика аукционов на сайте министерства.

Всего запланировано 13 аукционных дней: пять в апреле и по четыре в мае и июне.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет, от размещения которых планируется привлечь порядка 600 млрд рублей, и от 10 лет (900 млрд рублей).

В первом квартале Минфин за счет размещения ОФЗ привлек 1,37 трлн рублей (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) при квартальном плане 1,2 трлн рублей. В номинальном выражении объем размещения бумаг в январе-марте составил 1,538 трлн рублей.

Перевыполнения квартального плана размещения нового госдолга Минфину удалось достичь лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК).

Согласно закону "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", государственные внутренние заимствования на 2026 год запланированы в объеме 5,509 трлн рублей. С учетом ожидаемых погашений на сумму 1,337 трлн рублей чистый объем привлечения средств за счет продажи ОФЗ в текущем году установлен в размере 4,173 трлн рублей.