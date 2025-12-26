Поиск

Минфин планирует разместить в первом квартале 2026 года ОФЗ на 1,2 трлн рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ в первом квартале 2026 года планирует разместить облигации федерального займа объемом 1,2 трлн рублей по номинальной стоимости, следует из графика аукционов на сайте министерства.

Всего запланировано 11 аукционных дней: по четыре в феврале и марте, три – в январе.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет – на 400 млрд рублей и от 10 лет – до 800 млрд рублей.

План первого квартала следующего года превышает план первых трех месяцев 2025 года, когда Минфин хотел привлечь 1 трлн рублей, в итоге превысив объем на 389 млрд рублей по номиналу.

