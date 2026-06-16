Минфин 17 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26252 и 26254

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 17 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26252 и ОФЗ-ПД серии 26254 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 21 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,5% годовых (1-й купон - 62,33 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 62,33 рубля на облигацию).

Облигации серии 26254 с погашением 3 октября 2040 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 21 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).