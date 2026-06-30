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Акционеры "ДОМа.РФ" утвердили первые в публичной истории дивиденды

Дивиденды за 2025 год составят 246,88 рубля на акцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ДОМ.РФ" утвердили первые в публичной истории компании дивиденды: на выплаты за 2025 год будет направлено 50% от чистой прибыли, или 246,88 рубля на акцию.

Всего компания перечислит акционерам примерно 44 млрд рублей, это максимальная сумма в истории ее дивидендных выплат.

Дату закрытия реестра акционеров, которые будут иметь право на дивиденды, компания установила на 20-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Компания в ноябре 2025 года провела IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей.

"ДОМ.РФ" в первом квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза - до 28,5 млрд рублей.

Компания ожидает, что по итогам 2026 года ее чистая прибыль превысит 104 млрд рублей (+17%), рентабельность капитала будет свыше 21%, активы составят более 7,3 трлн рублей (+15%).

ДОМ.РФ
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