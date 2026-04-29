"ДОМ.РФ" в худшем сценарии мог бы заплатить 1,5 млрд рублей налога на сверхприбыль

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" не ждет введения налога на сверхприбыль для финансовых организаций, в худшем сценарии, по расчетам, мог бы заплатить 1,5 млрд рублей, что некритично для прибыли, заявил на вебинаре "Т-Инвестиций" заместитель гендиректора компании Максим Грицкевич.

"Коллеги-специалисты (финансового департамента компании - ИФ) посчитали эти эффекты, там в худшем сценарии цифра была порядка 1,5 млрд рублей, что для нас в целом некритично с учетом роста операционных доходов", - сообщил он.

Он считает, что в целом эта мера вряд ли будет введена в отношении банков, так как им надо соблюдать повышенные требования к достаточности капитала и платить дивиденды, особенно крупным государственным кредитным организациям.

"Если одновременно решать две задачи: платить дивиденды, наращивать нормативы достаточности по всему сектору, то часть игроков просто физически одновременно, заплатив такого рода налог, не смогут эти задачи выполнить. Получается, задачу надо будет решать избирательно: кому-то этот налог вводить, кому-то не вводить, что достаточно странно", - предположил Грицкевич.

"Общая структура того, что происходит в финансовом секторе, действия Центрального банка говорят нам о том, что вряд ли такой налог для банков в целом введут. Это если мы говорим про вероятность событий", - отметил он.

Финансовый директор "ДОМ.РФ" Давид Овсепян пояснил, что компания провела расчеты потенциальных выплат по такому налогу на основе тех параметров, которые применялись несколько лет назад.

"Мы по аналогии оценили, какой может быть эффект на наш финансовый результат. Я хочу сказать - то, что аналитики писали в открытых источниках, не понимая структуру налогооблагаемых баз конкретных юрлиц, это кратно выше, чем ожидаем мы", - заявил он.

По его словам, эти выплаты, даже если будут введены, не повлияют ни на финансовый результат, ни на дивиденды.

"Мы не видим для инвесторов какого-то снижения тех показателей, которые они ожидали ни в части дивидендов, ни в части финансового результата", - подчеркнул финдиректор.

"Не повлияет (налог на сверхприбыль на дивиденды - ИФ) однозначно в этом году. У нас вообще норматив 14,5%, мы, честно говоря, могли бы и 100% (прибыли - ИФ) дивидендов выплатить, не нарушив нормативы. Поэтому у нас в этом плане нет какой-то проблемы. Более того, это вообще на прибыль не повлияет, я бы сказал. Даже держа в голове это событие как возможное негативное, в которое, как я сказал, мы не верим (в вероятность его в этом году), гайденс по нашей прибыли все равно будет лучше, чем мы обозначали в начале года", - отметил Грицкевич.

Он также обратил внимание на разницу в расчетах налога на свехрприбыль, если за основу брать отчетность по МСФО или налогооблагаемые базы. "Это разные числа. У банков на балансах очень много инструментов со специальным режимом, те же облигации федерального займа облагаются отдельно, вообще расчет идет отдельным способом, или ипотечные ценные бумаги - облагаются отдельно. Эффекты, которые видятся в прибыли по МСФО, и как начисляется налог, в том числе на сверхприбыль, это совершенно разные числа", - подчеркнул замглавы компании.

Ранее аналитики "Т-Инвестиций" подсчитали, что крупные российские банки в случае введения налога на сверхприбыль, так называемого windfall tax, за 2025 год могут заплатить в бюджет 270 млрд рублей. К этим организациям аналитики отнесли Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, банк "Санкт-Петербург", "ДОМ.РФ" и МТС-банк.

По данным источников "Интерфакса", указание президента, датированное мартом, предписывает профильным ведомствам проработать предложение ввести "налог на сверхприбыль" за 2025 год по ставке 20%. Речь идет о возможности взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компанией в 2025 году, над средней прибылью в 2018-2019 годах. Именно этот период использовался как расчетная база для windfall tax с прибыли за 2021-2022 годы. Но тогда ставка налога формально составляла 10%, а фактически налог был вдвое меньше: перечислив обеспечительный платеж с опережением, можно было снизить эффективную ставку до 5%, чем подавляющее большинство компаний и воспользовалось.