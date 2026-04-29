"ДОМ.РФ" в I кв. увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза, до 28,5 млрд руб

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" в первом квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза в годовом выражении, до 28,5 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании.

Опубликованный результат оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную прибыль на уровне 28 млрд рублей.

"В целом финансовые показатели первых трех месяцев находятся выше наших планов и формируют значительный потенциал на весь год", - заявил через пресс-службу финансовый директор "ДОМ.РФ" Давид Овсепян.

Чистые процентные доходы компании (без учета сделок секьюритизации) выросли за квартал на 37% и составили 43,9 млрд рублей. Как отмечает компания, драйвером роста является увеличение объема кредитного портфеля и рост чистой процентной маржи до 4,3%.

Чистые комиссионные доходы группы включают доходы от банковского бизнеса, от сделок секьюритизации, а также вознаграждение за выполнение функций агента. В отчетном периоде они выросли на 57%, до 10,1 млрд рублей. Рост показателя отражает развитие комиссионного бизнеса, не подверженного процентному риску, в соответствии со стратегией диверсификации бизнес-модели, говорится в сообщении "ДОМ.РФ".

Расходы на создание резервов и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, выросли на 22% год к году, до 10,6 млрд рублей. Динамика отражает консервативный подход к оценке рисков на фоне роста кредитного портфеля и замедления экономики, пояснили в компании. При стоимость риска (COR) составила 0,7% (также 0,7% в 2025 году).

Кредитный портфель юридических лиц составил 2,7 трлн рублей, показав рост на 0,3% с начала года. За отчетный период прошли плановые погашения кредитов, при этом были выданы новые кредиты объемом более 315 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель сократился на 2% за квартал за счет плановых погашений и составил 0,8 трлн рублей.

"ДОМ.РФ" сообщил, что реализует стратегию по диверсификации источников фондирования и дальнейшему снижению его стоимости. Средства юридических лиц составили 1,4 трлн рублей, уменьшившись на 0,4% с начала года. Средства физических лиц увеличились на 5% с начала года и достигли 1,6 трлн рублей.

Портфель сделок секьюритизации составил 1,9 трлн рублей, уменьшившись на 3% с начала года в связи с плановым погашением ипотеки внутри пулов. С начала года новых сделок секьюритизации заключено на 36,7 млрд рублей, при этом основной прирост по сделкам ожидается во втором полугодии 2026 года. Номинальная стоимость ипотечных облигаций ДОМ.РФ в обращении на 31 марта составила 2,1 трлн рублей.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства. Компания в ноябре прошлого года провела IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей.

Компания ожидает, что по итогам 2026 года ее чистая прибыль превысит 104 млрд рублей (+17%), рентабельность капитала будет свыше 21%, активы составят более 7,3 трлн рублей (+15%).