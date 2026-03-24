"ДОМ.РФ" за два месяца увеличил чистую прибыль по МСФО вдвое, до 18,4 млрд руб.

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая процентная маржа выросла до 4,3% при рентабельности капитала 23,7%.

Чистые процентные доходы компании выросли за 2 месяца на 48% год к году и составили 28,5 млрд рублей на фоне увеличения объема кредитного портфеля и чистой процентной маржи. Комиссионные доходы выросли на 47% в годовом выражении, до 7,6 млрд рублей.

Кредитный портфель юридических лиц составил 2,7 трлн руб. и увеличился на 0,1% с начала года. За отчетный период прошли плановые погашения кредитов, при этом были выданы новые кредиты объемом более 160 млрд рублей.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 1% с начала года и составил 0,8 трлн рублей.

Группа реализует стратегию по диверсификации источников фондирования и дальнейшему снижению его стоимости. Средства юридических лиц составили 1,3 трлн рублей, уменьшившись на 6% с начала года.

Средства физических лиц увеличились на 3% с начала года и достигли 1,6 трлн рублей.

Портфель сделок секьюритизации составил 1,9 трлн рублей, уменьшившись на 3% с начала года в связи с плановым погашением ипотеки внутри пулов. С начала года новых сделок секьюритизации не заключалось, при этом основной прирост по сделкам ожидается во втором полугодии 2026 года.

Секьюритизация ипотеки остается востребованным продуктом со стороны банков-оригинаторов в условиях жесткой денежно-кредитной политики, отмечает "ДОМ.РФ". Номинальная стоимость ипотечных облигаций "ДОМ.РФ" в обращении на конец февраля составила 2,1 трлн рублей.

Расходы на создание резервов и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, выросли за 2 месяца на 16%, до 6,5 млрд рублей. Динамика отражает консервативный подход к оценке рисков на фоне роста кредитного портфеля и замедления экономики, пояснили в компании. При этом стоимость риска (COR) составила 0,6% (0,7% в 2025 году).

Административно-хозяйственные расходы и амортизация выросли на 17% год к году, до 9 млрд рублей.