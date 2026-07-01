ВТБ сохраняет планы привлечь 300-400 млрд руб. в ходе SPO

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ВТБ сохраняет планы привлечь 300-400 млрд рублей в ходе SPO, желание участвовать в сделке, которая с высокой долей вероятности пройдет в августе, выразили до 10 якорных инвесторов, заявил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ по открытой подписке планирует разместить до 6 292 651 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения - 87 руб. за акцию. Максимальный объем допэмиссии по цене привлечения - 547,5 млрд рублей, однако лимит будет выбран не полностью. Менеджмент ранее говорил, что банк в ходе SPO может привлечь 300-400 млрд рублей, размещение может пройти в августе.

"Озвученная цифра сохраняется, она не снизится", - сказал Пьянов.

Отвечая на вопрос, сколько якорных инвесторов выразили желание принять участие в SPO, он заявил, что "до десяти". По словам Пьянова, с высокой вероятностью сделка пройдет в августе.

"Мы хотим в том числе привлечь рыночный спрос, для этого надо проводить road show. При этом нужно учитывать, что летние месяцы - период отпусков прежде всего для потенциальных инвесторов. Это тоже может быть ограничивающим фактором, потому что решение серьезное, многим инвесторам необходимо изучать документы, проводить инвестиционные комитеты и так далее", - сказал он.

Средства банку нужны для финансирования сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ). ВТБ и маркетплейс в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения.

"Партнерство между маркетплейсом, его дочерним банком и сторонним банком еще не строил никто - по крайней мере в России. Учебника или методички нет. Поэтому вы должны воспринимать нас как первооткрывателей Америки, которые высаживаются на берег. Перед нами - новый материк, мы не знаем, что там. Ты можешь высадиться на берег и найти золотую жилу, а можешь - воинственное племя индейцев", - сказал Пьянов.

По его словам, долгое время ВТБ и Вайлдберриз банк будут работать как отдельные юрлица по принципу умной конкуренции.

"Мы проведем водораздел. Какие-то элементы водораздела понятны уже сейчас: например, ВБ банк не будет заниматься private банкингом и ипотекой. Но у ВБ банка есть конкурентное преимущество более быстрой и более дешевой IT-разработки розничных продуктов. Соответственно, целесообразно это преимущество сохранить. Преимущество ВТБ заключается в огромном количестве физических точек, которые недоступны ВБ банку для идентификации клиентов", - рассказал топ-менеджер.

Он также заявил, что после юридического завершения сделки и начала партнерства ВТБ выработает новую стратегию по развитию физического канала продаж продуктов ВТБ.