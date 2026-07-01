Поиск

Костин допустил участие группы Wildberries-Russ в SPO ВТБ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин допустил участие группы Wildberries-Russ (РВБ) в SPO банка на 300-400 млрд рублей, которое может состояться в августе этого года.

ВТБ по открытой подписке планирует разместить до 6 292 651 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения - 87 руб. за акцию. Максимальный объем допэмиссии по цене привлечения - 547,5 млрд рублей, однако лимит может быть выбран не полностью. Менеджмент ранее говорил, что банк в ходе SPO может привлечь 300-400 млрд рублей, размещение может пройти в августе.

"Заявки еще не все приняты, но да, мы считаем, что будут якорные инвесторы, поэтому и цена заранее определена. И у нас уже договоренности определенные, поэтому мы надеемся на успешное размещение этого объема", - заявил глава ВТБ в интервью телеканалу РБК в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

"Не исключено", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли РВБ среди якорных инвесторов SPO банка.

Ранее в интервью "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что желание принять участие в SPO выразили до десяти якорных инвесторов. По его словам, с высокой вероятностью сделка пройдет в августе.

"Мы хотим в том числе привлечь рыночный спрос, для этого надо проводить road show. При этом нужно учитывать, что летние месяцы - период отпусков прежде всего для потенциальных инвесторов. Это тоже может быть ограничивающим фактором, потому что решение серьезное, многим инвесторам необходимо изучать документы, проводить инвестиционные комитеты и так далее", - сказал Пьянов.

Средства банку нужны для финансирования сделки с группой Wildberries-Russ. ВТБ и маркетплейс в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения.

ВТБ Андрей Костин Wildberries-Russ РВБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС пригрозила американской Apple штрафом в 4 млрд рублей

Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

 Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении, за январь-май - на 0,2%

 ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении, за январь-май - на 0,2%

Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%

 Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%

Росстат сообщил о подорожании бензина с 23 по 29 июня на 1,61%

Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22%, годовая выросла до 6,01%

Дума примет поправки о предельных выплатах по имуществу в ОСАГО до конца сессии

Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

 Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

Глава ЦБ отметила рост доли компаний с госучастием в кредитных портфелях до 35%

Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

 Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2900 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10225 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов