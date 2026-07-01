Костин допустил участие группы Wildberries-Russ в SPO ВТБ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин допустил участие группы Wildberries-Russ (РВБ) в SPO банка на 300-400 млрд рублей, которое может состояться в августе этого года.

ВТБ по открытой подписке планирует разместить до 6 292 651 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения - 87 руб. за акцию. Максимальный объем допэмиссии по цене привлечения - 547,5 млрд рублей, однако лимит может быть выбран не полностью. Менеджмент ранее говорил, что банк в ходе SPO может привлечь 300-400 млрд рублей, размещение может пройти в августе.

"Заявки еще не все приняты, но да, мы считаем, что будут якорные инвесторы, поэтому и цена заранее определена. И у нас уже договоренности определенные, поэтому мы надеемся на успешное размещение этого объема", - заявил глава ВТБ в интервью телеканалу РБК в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

"Не исключено", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли РВБ среди якорных инвесторов SPO банка.

Ранее в интервью "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что желание принять участие в SPO выразили до десяти якорных инвесторов. По его словам, с высокой вероятностью сделка пройдет в августе.

"Мы хотим в том числе привлечь рыночный спрос, для этого надо проводить road show. При этом нужно учитывать, что летние месяцы - период отпусков прежде всего для потенциальных инвесторов. Это тоже может быть ограничивающим фактором, потому что решение серьезное, многим инвесторам необходимо изучать документы, проводить инвестиционные комитеты и так далее", - сказал Пьянов.

Средства банку нужны для финансирования сделки с группой Wildberries-Russ. ВТБ и маркетплейс в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения.