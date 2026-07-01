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Погрузка на сети РЖД в июне выросла на 1%, до 90,2 млн тонн

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июне 2026 г. составила 90,2 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за июнь 2026 г. вырос на 4,5% и составил 209,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,1%, до 258,7 млрд т-км.

"Погрузка на сети РЖД растет третий месяц подряд: в апреле - на 1,9%, в мае - на 0,5%, в июне - на 1%. При этом грузооборот увеличивался более высокими темпами: на 4,1% - в апреле и мае, на 4,5% - в июне, что связано с увеличением дальности перевозок из-за продолжающейся переориентации грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего, на восточное направление", - отмечают в компании.

По данным РЖД, экспортные перевозки грузов в восточном направлении в июне выросли на 10,5% (к июню 2025 г.), до 14,5 млн тонн, в том числе удобрений (+14%), нефтеналивных грузов (+21,7%), металлических руд (+21,9%), зерна (в 14,3 раза), угля (+9,2%), а также химикатов (+43,5%) и грузов в контейнерах (+4,3%).

Ключевыми драйверами роста погрузки в июне стали каменный уголь (+11,1%), зерно (+36,5%), цветная руда (+10,8%). Второй месяц положительная динамика отмечается по цементу (+6,7%) и лесным грузам (+4,2%). Также в "зеленую" зону вышли железная и марганцевая руда (+3,7%), металлолом (+3,4%) и удобрения (+0,2%).

Погрузка на сети РЖД в январе-июне 2026 г. снизилась на 1% к шести месяцам прошлого года и составила 548,9 млн тонн.

Так, в I полугодии железными дорогами было погружено и отправлено в вагонах: каменного угля - 166 млн тонн (+1,8% к январю-июню 2025 г.), кокса - 4,6 млн тонн (-10,4%), нефти и нефтепродуктов - 93,9 млн тонн (-5,3%), руды железной и марганцевой - 53,4 млн тонн (-0,8%), черных металлов - 23,1 млн тонн (-13,3%), лома черных металлов - 3,2 млн тонн (-15,9%), химических и минеральных удобрений - 34,9 млн тонн (-1,9%), цемента - 9 млн тонн (-8%), лесных грузов - 12,5 млн тонн (-6%), зерна - 15,8 млн тонн (+56,1%), строительных грузов - 44,8 млн тонн (-3,8%), руды цветной и серного сырья - 9 млн тонн (+5,8%), химикатов и соды - 9,5 млн тонн (-7,6%), промышленного сырья и формовочных материалов - 12,1 млн тонн (-10,7%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 57,2 млн тонн (+3,6%).

Грузооборот в январе-июне 2026 г. снизился на 0,7% и составил 1 трлн 242 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,1% и составил 1 трлн 531 млрд т-км.

РЖД
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