Погрузка на сети РЖД в мае выросла на 0,5% до 95 млн т

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в мае 2026 года составила 95 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот в мае 2026 г. вырос по сравнению с маем прошлого года на 4,1% и составил 218,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,8% и составил 267,8 млрд т-км.

Погрузка за январь-май 2026 г. осуществлена в объеме 458,7 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За пять месяцев текущего года железными дорогами было погружено и отправлено в вагонах: каменного угля - 138,4 млн тонн (+0,1% к январю-маю 2025 г.), кокса - 3,8 млн тонн (-11,5%), нефти и нефтепродуктов - 80,4 млн тонн (-2,9%), руды железной и марганцевой - 44,2 млн тонн (-1,7%), черных металлов - 19,3 млн тонн (-14,7%), лома черных металлов - 2,4 млн тонн (-20,3%), химических и минеральных удобрений - 29,4 млн тонн (-2,2%), цемента - 6,9 млн тонн (-11,8%), лесных грузов - 10,5 млн тонн (-7,7%), зерна - 14,2 млн тонн (+58,8%), строительных грузов - 36,2 млн тонн (-3,5%), руды цветной и серного сырья - 7,4 млн тонн (+4,8%), химикатов и соды - 8,1 млн тонн (-6,4%), промышленного сырья и формовочных материалов - 9,9 млн тонн (-10,8%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 47,6 млн тонн (+2,1%).

Грузооборот в январе-мае 2026 г. снизился по сравнению с прошлогодним показателем на 1,7%, до 1 трлн 31,9 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,1% и составил 1 трлн 273,2 млрд т-км.

"В мае на сети РЖД продолжилось сокращение отставания как по погрузке, так и по грузообороту, который второй месяц подряд растет на 4,1%. Опережающий рост грузооборота указывает на увеличение дальности перевозок, что связано с переориентацией грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего на восточное направление", - отмечают в холдинге.

По сообщению РЖД, ключевыми драйверами роста погрузки в мае стали каменный уголь (+4,7% к маю 2025 г.), зерно (рост в 1,7 раза), цветная руда (+15%). Также в "зеленую" зону вышли лесные грузы (+1,8%) и цемент (+4%).

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в мае увеличились на 9,6%, до 14,4 млн тонн, в том числе удобрений - в 2,8 раза, нефтеналивных грузов - на 46,8%, зерна - в 6,2 раза, угля - на 4,9%, черных металлов - на 50,1%, а также цветной руды - на 28,9%.

По данным источника "Интерфакса" в транспортной отрасли, среднесуточный план погрузки на июнь составляет 3 млн 41 тыс. тонн.