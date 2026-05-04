Погрузка на сети РЖД в апреле выросла на 1,9%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2026 г. составила 94,7 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за апрель 2026 г. вырос по сравнению с прошлогодним апрелем на 4,1% и достиг 212,9 млрд тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,1%, до 261,8 млрд т-км.

Погрузка РЖД в январе-апреле 2026 г. составила 363,7 млн тонн, на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за четыре месяца текущего года железными дорогами было погружено и отправлено в вагонах: каменного угля - 110,4 млн тонн (-1% к январю-апрелю 2025 г.), кокса - 3,1 млн тонн (-11,1%), нефти и нефтепродуктов - 65,4 млн тонн (-1,4%), руды железной и марганцевой - 34,8 млн тонн (-1,8%), черных металлов - 15,3 млн тонн (-16,6%), лома черных металлов - 1,8 тыс. тонн (-24,3%), химических и минеральных удобрений - 23,5 млн тонн (-2,3%), цемента - 4,8 млн тонн (-17,3%), лесных грузов - 8,4 млн тонн (-9,7%), зерна - 11,6 млн тонн (+56,3%), строительных грузов - 27,5 млн тонн (-3,7%), руды цветной и серного сырья - 5,6 млн тонн (+2%), химикатов и соды - 6,6 млн тонн (-4,9%), промышленного сырья и формовочных материалов - 7,6 млн тонн (-10,2%). Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 37,4 млн тонн (+0,6%).

Грузооборот в январе-апреле 2026 г. снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,1%, до 813,3 млрд тарифных т-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 1 трлн 5,1 млрд т-км.

По данным РЖД, снижение погрузки за четыре месяца во многом обусловлено сокращением предъявления массовых грузов на фоне спада активности в металлургии, строительном секторе и смежных отраслях.

"В апреле удалось заметно сократить отставание как по погрузке, так и по грузообороту, который по итогам месяца вырос на 4,1%. Опережающий рост грузооборота указывает на продолжающуюся перестройку логистических схем: грузоотправители в ряде случаев увеличивают плечо доставки, адаптируясь к меняющейся ситуации на рынках сбыта продукции", - поясняет компания.

В холдинге отмечают, что ключевыми драйверами роста погрузки в апреле стали каменный уголь (+9,4% к апрелю 2025 г.), зерно (рост в 1,8 раза) и цветная руда (+10%). Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в апреле выросли на 9,1%, до 14,5 млн тонн, в том числе удобрений (+51,4%), нефтеналивных грузов (+46,9%), зерна (в 3,5 раза), угля (+9,5%), а также цветной руды (+53,7%).

По данным источника "Интерфакса" в транспортной отрасли, среднесуточный план погрузки на май составляет 3 млн 144 тыс. тонн.