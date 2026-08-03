Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 0,1%, до 92,2 млн тонн

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июле 2026 года составила 92,2 млн тонн, что на 0,1% больше, чем в июле 2025 года, сообщила компания.

Грузооборот за июль 2026 года увеличился к прошлогоднему показателю на 6,5% и составил 211,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 4,8%, до 258,4 млрд т-км.

Погрузка в январе-июле 2026 года составила 641,1 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев железными дорогами было погружено и отправлено в вагонах: каменного угля - 193,2 млн тонн (+2,6% к январю-июлю 2025 г.), кокса - 5,4 млн тонн (-9,6%), нефти и нефтепродуктов - 107,9 млн тонн (-6,8%), руды железной и марганцевой - 62,4 млн тонн (-0,9%), черных металлов - 27,2 млн тонн (-11,6%), лома черных металлов - 4 млн тонн (-8,4%), химических и минеральных удобрений - 40,6 млн тонн (-1,1%), цемента - 11,3 млн тонн (-5,8%), лесных грузов - 14,5 млн тонн (-4,3%), зерна - 17,8 млн тонн (+53,3%), строительных грузов - 54 млн тонн (-4%), руды цветной и серного сырья - 10,6 млн тонн (+5,2%), химикатов и соды - 11,1 млн тонн (-7,2%), промышленного сырья и формовочных материалов - 14,4 млн тонн (-9,5%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 66,8 млн тонн (+3,7%).

Грузооборот в январе-июле 2026 года вырос на 0,3% и составил 1 трлн 453,7 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,3%, до 1 трлн 790,7 млрд т-км.

"Погрузка на сети РЖД растет четвертый месяц подряд: в апреле - на 1,9%, в мае - на 0,5%, в июне - на 1%, в июле - на 0,1%. При этом грузооборот увеличивался более высокими темпами - на 4,1% в апреле и мае, на 4,5% - в июне, на 6,5% - в июле, что связано с увеличением дальности перевозок из-за продолжающейся переориентации грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего на восток", - отмечают в компании.

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в июле выросли на 6,1%, до 14,7 млн тонн, в том числе удобрений (+86,9%), железной руды (+20,5%), зерна (в 14,1 раза), угля (+8,7%), а также химикатов (+48,5%).

По данным РЖД, ключевыми драйверами роста погрузки в июле были каменный уголь (+7,5% к июлю 2025 года), зерно (+34,3%) и цветная руда (+1,8%). Третий месяц положительная динамика отмечается по цементу (+4,1%) и лесным грузам (+7,2%), второй месяц - по металлолому (+37%) и удобрениям (+4,2%).

По данным источника "Интерфакса" в транспортной отрасли, среднесуточный план погрузки на август составляет 2,096 млн тонн.