Силуанов оценил минимум в 3 года возможную фиксацию планки выручки для перехода на НДС в 20 млн руб.

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Порог выручки для малого бизнеса на УСН, после превышения которого наступает обязанность по уплате НДС, может быть зафиксирован на уровне 20 млн рублей как минимум на три года, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если президент сказал, на подольше, то значит, это не на год, я думаю, что как минимум, на три года", - сказал он, комментируя предложение главы государства отложить запланированное дальнейшее снижение планки выручки, зафиксировав текущий уровень в 20 млн рублей, чем дольше, тем лучше.

Также министр отметил, что бизнес от этой меры может получить в целом порядка 50 млрд рублей в год. "Малый бизнес получит от этого, если говорить о снижении с 20 млн рублей до 10 млн рублей за два года - два года по 50 млрд рублей", - пояснил он.

С 1 января 2025 года началось поэтапное снижение предельного дохода для перехода плательщиков на УСН в режим уплаты НДС. С 2025 года у предпринимателей на УСН, чья выручка превысила 60 млн рублей либо за предыдущий год, либо с 1 января 2025 года, появилась обязанность уплачивать НДС. С 2026 года планка была понижена до 20 млн руб. В 2027 году она должна опуститься до 15 млн руб., в 2028 году - до 10 млн руб.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее допустил, что правительство может отказаться от дальнейшего снижения порога освобождения от НДС малых предприятий в 2027 году, сохранив его на уровне 20 млн руб.