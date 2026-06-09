Порог выручки для уплаты НДС предложили зафиксировать на уровне 20 млн руб. до 2029 г.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Порог выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН), после превышения которого наступает обязанность по уплате НДС, предлагается зафиксировать на уровне 20 млн рублей до 2029 года включительно, следует из текста законопроекта, внесенного в Госдуму во вторник группой депутатов и сенаторов.

Предлагается внести изменения в статью 145 Налогового кодекса (НК) РФ, сохранив установленное на 2026 год пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, в размере 20 млн рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть на 2027-2029 годы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, предлагается установить, что если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов превысила 20 млн рублей за 2026-2029 годы, 15 млн рублей за 2030 год, 10 млн рублей за 2031 год, то такие организации или ИП, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности плательщика НДС. Сейчас законодательством предусмотрены следующие сроки: 20 млн рублей - за 2026 год, 15 млн рублей - за 2027 год, 10 млн рублей - за 2028 год и последующие годы.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что его принятие приведет к недополученным доходам федерального бюджета: в 2027 году - в размере 51,1 млрд рублей, в 2028 году - порядка 100 млрд руб., в 2029 году - порядка 100 млрд руб.

Аналогично уточняются пороговые значения доходов за предшествующий налоговый период по УСН, либо за год, предшествующий году, начиная с которого налогоплательщик переходит на УСН, при непревышении которых эти налогоплательщики освобождаются от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя внесение законопроекта, отметил, что правительство поддерживает внесенные "Единой Россией" поправки. "Данное решение прорабатывалось совместно с правительством и представителями бизнес-сообщества. Оно даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется более 360 тыс. МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027-2028 годах. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на 3 года", - говорится в сообщении Минфина со ссылкой на слова министра.

С предложением отложить запланированное дальнейшее снижение планки выручки, по превышении которой у малого бизнеса на УСН появляется обязанность платить НДС, зафиксировав пока текущий уровень в 20 млн рублей, выступил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ранее допустил, что правительство может отказаться от дальнейшего снижения порога освобождения от НДС малых предприятий в 2027 году, сохранив его на уровне 20 млн руб.