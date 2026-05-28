Сбер прогнозирует рост корпоративного кредитования в России в 2026 году на 10%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Темп роста корпоративного кредитования в России в 2026 году сложится ближе к нижней границе прогноза в 10-12% из-за сохраняющихся на высоком уровне реальных ставок, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Спрос (компаний на кредиты - ИФ) стабильно ниже среднего. Мы по году видим рост примерно в 10%, и это в основном оборотное кредитование", - сказал он.

"Пока что ожидания по росту - менее 1% в месяц. И это вопрос не столько ключевой ставки, сколько реальной (разницы между инфляцией и ключевой ставкой). С учетом тренда по падению инфляции реальная ставка остается еще очень и очень большой", - считает первый зампред Сбербанка.

Вызовом для российской экономики и бюджета он видит крепкий рубль. "Но у этой ситуации есть плюс. Те компании, которые хотят развивать свое производство, могут на сильном рубле делать очень выгодные закупки импортного оборудования. Мы искренне надеемся, что это будет происходить, мы готовы давать рубль. Если клиенты это будут делать, то это ускорит рост кредитования", - заявил мнение Ведяхин.

Он считает, что корпоративное кредитование может активизироваться при реальной ставке на уровне 6%.

Спрос компаний на инвестиционные кредиты по-прежнему минимальный, добавил первый зампред.

Ранее сообщалось, что Сбербанк прогнозирует рост корпоративного кредитования в целом по банковскому сектору России на 2026 год на уровне 10-12% (сам банк в кредитовании юрлиц рассчитывает показать динамику на уровне сектора).