Банк России снизил верхнюю границу прогноза по росту кредитования на 2026 год

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России снизил верхнюю границу прогноза по росту кредитования в стране на 2026 год до 10% и теперь ожидает диапазона в 6-10%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ.

После заседания 13 февраля ЦБ прогнозировал, что в 2026 году темпы кредитования составят от 6 до 11%.

Согласно новому прогнозу ЦБ, рост корпоративного кредитования в 2026 году составит 7-11% (7-12% ранее), розничное кредитование вырастет на 5-9% (5-10% ранее), ипотечное - на 6-10% (вместо 6-11%).

Регулятор сохранил прогнозы на 2027 год, по которым рост кредитования ожидается на уровне 8-13%, рост корпоративного кредитования составит 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%. Такая же динамика роста ожидается и в 2028 году.