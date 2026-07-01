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Акционерам РЖД рекомендовано не принимать решение о выплате дивидендов-2025

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" рекомендовал годовому собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов на привилегированные акции всех типов и на обыкновенные акции по итогам работы за 2025 год, сообщила компания.

Также совет директоров установил цену размещения 421 084 дополнительных акций РЖД, размещаемых по закрытой подписке в пользу государства, в размере 1 тысяча рублей за бумагу.

Заседание совета прошло 29 июня.

Ранее сообщалось, что по распоряжению правительства от 1 июня №1320-р, РЖД в 2026 году не будет начислять дивиденды на привилегированные акции, а в 2027 году выплатит сразу за два года.

В 2025 году совет директоров РЖД рекомендовал выплатить дивиденды на привилегированные акции за 2024 год в размере 11 млрд 15,5 млн рублей, а на обыкновенные акции - не начислять. На выплату дивидендов на привилегированные акции РЖД по итогам 2023 года была направлена такая же сумма.

В соответствии с распоряжением правительства от 23 апреля 2022 года № 993-р выплата дивидендов на обыкновенные акции РЖД по за 2022-2024 годы не была предусмотрена.

По состоянию на 26 ноября 2025 г. уставный капитал РЖД составляет 3,448 трлн руб. и разделен на 2 726 123 714 обыкновенных акций, 150 млн привилегированных акций, 250 млн привилегированных акций типа А, 105 141 289 привилегированных акции типа Б и 217 млн привилегированных акции типа В номиналом 1 тысяча рублей каждая.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 году, 100% акций компании принадлежит государству.

РЖД
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