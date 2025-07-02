РЖД планируют выплатить дивиденды на "префы" за 2024 год на 11 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует выплатить дивиденды на привилегированные акции за 2024 год в размере 11 млрд рублей, сказано в годовом отчете компании.

В 2024 году РЖД получили чистую прибыль по РСБУ в размере 13,9 млрд рублей, 5% (694 млн рублей) от чистой прибыли будет направлено в резервный фонд компании, говорится в документе.

На выплату дивидендов на привилегированные акции РЖД по итогам 2023 года было направлено 11 млрд 15,5 млн рублей.

В соответствии с распоряжением правительства от 23 апреля 2022 года № 993-р выплата дивидендов на обыкновенные акции РЖД по итогам работы в 2022-2024 годах не предусмотрена.

На конец 2024 года уставный капитал РЖД составлял 3 трлн 380,7 млрд рублей и был разделен на 2 млрд 658 млн 581 тыс. 137 обыкновенных акций, 150 млн привилегированных акций, 250 млн привилегированных акций типа "А", 105 млн 141 тыс. 289 привилегированных акций типа "Б" и 217 млн привилегированных акций типа "В" номиналом 1 тысяча рублей каждая.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций принадлежат государству.