СД РЖД рекомендовал направить на дивиденды на "префы" за 2024 год 11 млрд рублей

Дивиденды на обыкновенные акции рекомендовано не выплачивать

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" рекомендовал выплатить дивиденды на привилегированные акции за 2024 г. в размере 11 млрд 15,5 млн руб., а на обыкновенные акции - не начислять, сообщила компания.

Дивиденды предлагается выплатить следующим образом: по привилегированным акциям - в размере 4,47 млрд рублей, по привилегированным акциям типа А - 25 млн рублей, по привилегированным акциям типа Б - 10,5 млн рублей, по привилегированным акциям типа В - 6,51 млрд рублей.

Ранее РЖД раскрыли планы по выплате дивидендов за 2024 год в своем годовом отчете.

В 2024 году РЖД получили чистую прибыль по РСБУ в размере 13,9 млрд рублей.

На выплату дивидендов на привилегированные акции РЖД по итогам 2023 г. была направлена аналогичная сумма в 11 млрд 15,5 млн рублей.

В соответствии с распоряжением правительства от 23 апреля 2022 года №993-р выплата дивидендов на обыкновенные акции РЖД по итогам работы в 2022-2024 годах не предусмотрена.

На конец 2024 года уставный капитал РЖД составлял 3 380,7 млрд рублей и был разделен на 2 658 581 137 обыкновенных акций, 150 млн привилегированных акций, 250 млн привилегированных акций типа "А", 105 141 289 привилегированных акций типа "Б" и 217 млн привилегированных акций типа "В" номиналом 1 тысяча рублей каждая.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций принадлежат государству.