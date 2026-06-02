РЖД в 2026 году не будут начислять дивиденды по "префам"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2026 году не будет начислять дивиденды на привилегированные акции, а в 2027 году выплатит сразу за два года.

Соответствующее распоряжение правительства от 1 июня № 1320-р опубликовано на официальном портале размещения правовых актов.

Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям государства для участия в заседании совета директоров ОАО "РЖД", а также при формировании позиции Российской Федерации как акционера в компании обеспечить реализацию следующих мероприятий: не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям РЖД всех типов за 2025 год и в 2026 году; принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям РЖД всех типов за 2025 год и 2026 год в 2027 году, сказано в документе.

В 2025 году совет директоров РЖД рекомендовал выплатить дивиденды на привилегированные акции за 2024 год на общую сумму 11,155 млрд рублей, а на обыкновенные акции - не начислять. На выплату дивидендов на привилегированные акции РЖД по итогам 2023 года была направлена аналогичная сумма.

В соответствии с распоряжением правительства от 23 апреля 2022 года №993-р выплата дивидендов на обыкновенные акции РЖД по итогам работы в 2022-2024 годах не была предусмотрена.

По состоянию на 26 ноября 2025 года уставный капитал РЖД составляет 3,448 трлн рублей и разделен на 2 726 123 714 обыкновенных акций, 150 млн привилегированных акций, 250 млн привилегированных акций типа А, 105 141 289 привилегированных акции типа Б и 217 млн привилегированных акции типа В номиналом 1 тысячу рублей каждая.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций компании принадлежит государству.