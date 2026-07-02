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Астана готова рассмотреть поставки ГСМ в Россию при официальном обращении

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Россию, если получит официальное обращение от российского правительства и при наличии свободного ресурсного потенциала, сообщило Министерство энергетики республики.

"В случае поступления официальных обращений от правительства России о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях", - говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно исключительно при наличии свободного ресурсного потенциала. Безусловным приоритетом ведомство назвало полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны.

"Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана", - говорится в сообщении.

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