Продажи белорусских бензинов и ДТ на "Петербургской бирже" в июне выросли в 3,6 раза

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Суммарный объем продаж автобензина производства НПЗ Белоруссии в июне 2026 года составил 90,9 тысяч тонн, что в 3,6 раза больше, чем в июне 2025 года (25,2 тысячи тонн), говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства "Петербургской биржи".



По итогам торгов 30 июня стоимость белорусского бензина Аи-92 находились в диапазоне от 130 047 рублей за тонну до 131 000 рублей за тонну, Аи-95 стоил 133 074-136 000 рублей за тонну.

Как сказано на сайте "Петербургской биржи", 30 июня 92-й бензин по индексу европейской части России стоил 70 715 рублей за тонну, 95-й - 75 128 рублей за тонну. Примерно на этом уровне стоимость бензинов по европейскому индексу России держится последние несколько недель, поскольку здесь действует ограничение на шаг роста цены (0,01%).



Также в июне на "Петербургской бирже" было продано 62,1 тысячи тонн летнего дизельного топлива производства НПЗ Белоруссии, что значительно больше, чем в июне 2025 года (17,34 тысячи тонн, рост в 3,6 раза ). По итогам торгов 30 июня цены на белорусское ДТ составляли 135 660 - 136 451 рублей за тонну (по индексу европейской части России цена ДТ была 73 539 рублей за тонну, здесь тоже действует ограничение шага цены в 0,01%).



"Реализация белорусского продукта оказывает поддержку в обеспечении топливом внутреннего российского рынка в период высокого спроса", - подчеркивается в обзоре ценового агентства.



В мае-2026 продажи белорусского бензина на "Петербургской бирже" составили 23,64 тысячи тонн (рост в 26 раз к маю-2025), что на 16,6% больше, чем в апреле. Реализация белорусского ДТ в мае-2026 достигла 49,86 тысячи тонн (рост в 3 раза в маю-2026), что в 3 раза выше, чем в апреле.



В 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС. Местные власти аргументируют такие меры необходимостью избежать спекулятивного спроса.



На "Петербургской бирже" стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин, по данным Росстата, ускоряется.



Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, отмечал, что текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоинфраструктуре некритичен, и призывал быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов.



В рамках мер для стабилизации ситуации на топливном рынке до конца июля действует полный запрет на экспорт бензина, а до конца ноября - эмбарго на вывоз авиакеросина из страны. Рассматривается полный запрет на экспорт дизельного топлива.