Глава РСХБ высказал интерес ко вхождению банка в капитал НСПК

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Войти в капитал "Национальной системы платежных карт" (НСПК, оператор карт "Мир") в ходе ее приватизации могут порядка 20 новых участников, Россельхозбанк (РСХБ) готов стать одним из них, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ глава банка Борис Листов.



Банк России в конце сентября 2025 года опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. Среди возможных сценариев рассматривалась продажа миноритарного пакета или spin-off ряда сервисов.



При продаже миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка Банк России должен был сохранить контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция).



"Россельхозбанк поддерживает это решение ЦБ и готов войти в капитал НСПК. Банк России обозначил, что сохранит контролирующую позицию, - это принципиально важное условие. Они предлагают участникам рынка миноритарный портфель, обсуждается порядка 20 новых участников. Детали ЦБ еще обсуждает, но концептуально - мы готовы", - сказал Листов.



"Многие считают, что так НСПК привлекает дополнительный капитал для своего развития. Но надо отметить, что сейчас компании хватает прибыли, чтобы развиваться самостоятельно. Поэтому предполагается, что вхождение в компанию будет носить формат кэш-аута. Предполагается, что на этой площадке будет обсуждение выработки стратегических решений, в том числе по организации платежных систем в России", - добавил он.



По словам Листова, будут ли решения приниматься большинством голосов или, например, достаточно будет мнения ЦБ плюс один участник - все эти вопросы требуют детальной проработки.



"У "платформенных" банков (принадлежащих маркетплейсам - ИФ) может быть также свое особое стратегическое видение, другой взгляд на развитие платежных сервисов. В то же время как у классических банков - другое. Поэтому очень важно настроить такой механизм принятия решений, чтобы все работало как единое целое, чтобы этому рынку развиваться с учетом мнения всех участников рынка", - отметил глава РСХБ.



Как ранее сообщали источники "Интерфакса", в рамках приватизации ЦБ готов продать "на руки" одному инвестору до 5% акций НСПК. Один из источников отметил, что обсуждается возможная продажа акций самой компании, а не ее сервисов. При благоприятной конъюнктуре сделка может состояться в 2027 году.



Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в июне заявила, что регулятор обсуждает с участниками рынка продажу доли в НСПК. "Я могу сказать, что мы не отказались от своей темы по продаже части пакета акций НСПК участникам рынка, - сказала она тогда. - У нас уже сегодня по закону такая возможность готова, и мы определённые диалоги с участниками рынка ведем".



Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Она также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.