ЦБ сообщил об отсутствии явной заинтересованности рынка в приватизации НСПК

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок не выразил сильной заинтересованности в приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Рынок не выразил вот какой-то там явной заинтересованности в приватизации, поэтому пока этот вопрос так не стоит. Но мы готовы и дальше рассматривать, если будут конкретные предложения", - сказала Бакина журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

Банк России в конце сентября 2025 года опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. В случае реализации любого из этих сценариев доступность и качество платежных услуг, оказываемых потребителям, не должны снизиться, отмечал регулятор.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. НСПК также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.



