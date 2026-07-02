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В "Русагротрансе" назвали два фактора снижения мировых цен на пшеницу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу на мировом рынке с 23 июня по 1 июля снижались. Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", это стало следствием поступления на рынок зерна нового урожая и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

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"Информагентства сообщают о проходе судов с минеральными удобрениями через пролив, что снижает риски для сельхозпроизводства", - отметили в центре.

Экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой во второй половине июля-августе с 23 июня по 1 июля продолжила снижение, в том числе под влиянием ослабления курса рубля - на $7 за тонну к предыдущей неделе. Цены в странах-конкурентах (США, Румыния, Украина, Аргентина) упали от $4 до $11 за тонну.

"При этом рост был отмечен только по французской пшенице - на $2 за тонну - на фоне ухудшения состояния посевов пшеницы и снижения прогнозов ее производства во Франции из-за аномальной жары", - сообщили в "Русагротрансе".

В то же время, как считают аналитики, во вторник рынок получил поддержку от "бычьего" отчета Минсельхоза США, в котором площадь сева пшеницы в стране в 2026/27 была оценена в рекордно низкие 17,3 млн га против 17,7 млн га по мартовской оценке и 18,3 млн га в 2025/26 сельхозгоду. В результате пересмотра оценок площадей прогноз урожая пшеницы в США может быть дополнительно снижен с текущих 42 млн тонн, отметили в центре.

Аргентина Минсельхоз Румыния Русагротранс США Украина Ормузский пролив
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