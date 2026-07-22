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"Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море

"Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок пшеницы за период с 14 по 21 июля продолжил рост под влиянием усиления напряженности в Азовском и Черном морях, заявили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Экспортная цена на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле-августе выросла к предыдущей неделе на $2 за тонну. Французская и румынская пшеница за неделю подорожали на $16-19, американская - на $12 за тонну.

Аналитики отметили, что на рынок продолжают влиять ухудшающиеся виды на урожай кукурузы во Франции и засушливая погода в регионах выращивания озимой пшеницы в США. Сохраняется и воздействие фактора высоких цен на нефть из-за ситуации в Иране.

Говоря о ценовой динамике на тендерах, в центре сообщили, что Тунис 21 июля закупил 100 тысяч тонн пшеницы с поставкой c 15 августа по 5 сентября по ценам от $270 до $293,69 за тонну (C&F). На предыдущем тендере в начале июня цена закупки составляла $268,16 за тонну (C&F).

Аналитический центр "Русагротранса" сохранил на прежнем уровне оценку экспорта пшеницы в июле на уровне 2,1 млн тонн. По его данным, с 1 по 20 июля было отгружено 1,1 млн тонн. В июле 2025 года экспорт составил 1,86 млн тонн, с 1 по 20 июля - 693 тысячи тонн.

Иран Русагротранс США Тунис Черное море Азовское море Франция
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