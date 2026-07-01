Российский зерновой союз отметил удвоение экспорта зерна из страны в июне

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 2,9 млн тонн основных видов зерна (пшеница, ячмень, кукуруза), что в 2 раза больше, чем в июне 2025 года. К факторам, влияющим на рост спроса на российское зерно, в июне прибавилась жара в Европе, которая может привести к снижению урожая, считают в Российском зерновом союзе (РЗС).

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы в июне составили 2,5 млн тонн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, кукурузы - 351 тысячу тонн (рост в 4,4 раза), ячменя - выросли до 81,8 тысячи тонн с 2,9 тысячи тонн год назад.

"Всего, по предварительной оценке, по итогам 2025/26 сельхозсезона (июль-июнь) экспорт основных видов зерновых составил 54,3 млн тонн, это на 3,4% больше, чем в прошлом сезоне, когда, по оценке РЗС, было отгружено 52,5 млн тонн, - сказала Тюрина. - Предварительная оценка экспорта пшеницы - 47,5 млн тонн, что на 4,9% больше, чем сезоном ранее (45,3 млн тонн). Экспорт кукурузы вырос на 15%, до 3,2 млн тонн. В то же время ячменя - снизился до 3,4 млн тонн с 4,4 млн тонн в предыдущем сезоне".

В июне тенденция роста числа стран, покупающих российскую пшеницы, сохранилась, причем активизировали закупки страны Персидского залива. Один из факторов такого роста - стабильность поставок, отметила Тюрина.

По итогам июня среди покупателей лидирует Саудовская Аравия. Отгрузки на ее рынок по сравнению с июнем прошлого года выросли в 8,7 раза, до 237 тыс. тонн. Активным покупателем во второй половине сезона (январь-июнь 2026 года) является Кения, закупившая 227 тысяч тонн против 722 тонны год назад (рост в 31 раз). Экспорт в Турцию вырос в два раза, до 201 тысячи тонн.

"Активизировались и поставки в страны, которые в июне прошлого года российскую пшеницу не покупали, причем возвращаются покупатели из Латинской Америки. Так, в Бразилию отгружено 155 тысяч тонн, Венесуэлу - 63 тысячи тонн, Мексику - 53 тысячи тонн", - заявила Тюрина. Новым направлением июньских поставок стали также Танзания (117 тысяч тонн), Вьетнам (55 тысяч тонн), ЮАР (54 тысячи тонн). Кроме того, 26 тысяч тонн пшеницы было отгружено в Индию. "В эту страну российская пшеница долгое время не экспортировалась", - отметила эксперт.

По ее словам, пшеница в июне этого года отправлялась в 26 стран против 20 год назад, кукуруза - в две страны. Так, экспорт в Турцию на фоне увеличения квоты на закупки этого зерна вырос до 238 тысяч тонн с 4 тысяч тонн год назад, в Иран - в 3, 5 раза, до 113 тысяч тонн. Иран также является активным покупателем ячменя, в июне на его рынок отправлено 63,7 тысячи тонн. В прошлом сезоне в июне в Иран отгрузок не было.

Тюрина также сообщила, что в июне пшеницу отгружали 27 компаний против 43 год назад. "Число экспортеров за последние месяцы оптимизировалось на уровне плюс/минус 30 компаний", - отметила она.

Зерновые и зернобобовые культуры в июне отгружались через 21 порт. Традиционно лидирует Новороссийск, отгрузки из которого выросли в 1,8 раза, до 837 тыс. тонн. Рейдовая перевалка увеличилась в 1,9 раза, до 795 тысяч тонн. Через ростовские терминалы отправлено 525 тысяч тонн (рост почти в 2,2 раза), через Туапсе -219 тысяч тонн (в 3,6 раза), через Азов - 203 тысячи тонн (в 3,4 раза).

"Надо отметил активизацию отгрузок через балтийский Высоцк - рост в 2,5 раза, до 150 тысяч тонн. В текущей ситуации это положительный момент, перевалка выходит за рамки южных регионов", - сказала Тюрина.

По ее словам, в июне также зафиксирован рост отгрузок зерна речных портов судами "река-море". Так, через Тольятти отправлено 44,8 тысячи тонн (рост в 3,5 раза), через Камышин -36,6 тысячи тонн (в 2,4 раза), через Волгодонск 34,6 тысячи тонн (в 8 раз).

Тюрина также обратила внимание на то, что увеличиваются и ежемесячные объемы отгрузки через речные порты. "Если раньше мы говорили, что это до 10 тысяч тонн в месяц, где-то в среднем по 6-7 тысяч тонн, то теперь выходим на 30 тысяч тонн и более", - сказала она.

Эксперт также заявила, что рост спроса на российское зерно стимулирует и жаркая погода в Европе, которая угрожает урожаю.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что в июне зафиксировано снижение цен по всем показателям мониторинга РЗС. Так, цены на французскую пшеницу за месяц снизились на 0,8%, до $237 за тонну, американскую - на 6,3%, до $238. Российская пшеница (FOB Новороссийск) подешевела до $232 с $245 на 1 июня. "Причем новый сельхозсезон (начался 1 июля 2026 года - ИФ) цены на российскую пшеницу встретили с дисконтом по отношению к европейской в $5 за тонну", - сказала она.

По ее словам, в июне зафиксировано и снижение цен производителей пшеницы. Одна из основных причин - поступление зерна нового урожая. Так, цены на пшеницу снизились до 14 220 рублей за тонну с 14 415 рублей в начале июня. В долларовом эквиваленте - до $181,7 с $198,7 за тонну. "Снижение достаточно ощутимое", - заметила она.

В годовом разрезе динамика цен разнонаправленная. Цены на европейскую пшеницу выросли на 3% по сравнению с началом июля 2025 года, на американскую - на 9,7%. Но при этом под влиянием хороших прогнозов на урожай цены на российскую пшеницу (4 класс, FOB ФОБ Новороссийск) снизились на 1,7%. "Такие цены, конечно, повышают конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, но снижают рентабельность его производства", - заявила эксперт.

По ее словам, цены производителей на начало июля 2026 года составили 14 200 рублей за тонну против 15 400 рублей год назад.