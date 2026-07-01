Поиск

Российский зерновой союз отметил удвоение экспорта зерна из страны в июне

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 2,9 млн тонн основных видов зерна (пшеница, ячмень, кукуруза), что в 2 раза больше, чем в июне 2025 года. К факторам, влияющим на рост спроса на российское зерно, в июне прибавилась жара в Европе, которая может привести к снижению урожая, считают в Российском зерновом союзе (РЗС).

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы в июне составили 2,5 млн тонн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, кукурузы - 351 тысячу тонн (рост в 4,4 раза), ячменя - выросли до 81,8 тысячи тонн с 2,9 тысячи тонн год назад.

"Всего, по предварительной оценке, по итогам 2025/26 сельхозсезона (июль-июнь) экспорт основных видов зерновых составил 54,3 млн тонн, это на 3,4% больше, чем в прошлом сезоне, когда, по оценке РЗС, было отгружено 52,5 млн тонн, - сказала Тюрина. - Предварительная оценка экспорта пшеницы - 47,5 млн тонн, что на 4,9% больше, чем сезоном ранее (45,3 млн тонн). Экспорт кукурузы вырос на 15%, до 3,2 млн тонн. В то же время ячменя - снизился до 3,4 млн тонн с 4,4 млн тонн в предыдущем сезоне".

В июне тенденция роста числа стран, покупающих российскую пшеницы, сохранилась, причем активизировали закупки страны Персидского залива. Один из факторов такого роста - стабильность поставок, отметила Тюрина.

По итогам июня среди покупателей лидирует Саудовская Аравия. Отгрузки на ее рынок по сравнению с июнем прошлого года выросли в 8,7 раза, до 237 тыс. тонн. Активным покупателем во второй половине сезона (январь-июнь 2026 года) является Кения, закупившая 227 тысяч тонн против 722 тонны год назад (рост в 31 раз). Экспорт в Турцию вырос в два раза, до 201 тысячи тонн.

"Активизировались и поставки в страны, которые в июне прошлого года российскую пшеницу не покупали, причем возвращаются покупатели из Латинской Америки. Так, в Бразилию отгружено 155 тысяч тонн, Венесуэлу - 63 тысячи тонн, Мексику - 53 тысячи тонн", - заявила Тюрина. Новым направлением июньских поставок стали также Танзания (117 тысяч тонн), Вьетнам (55 тысяч тонн), ЮАР (54 тысячи тонн). Кроме того, 26 тысяч тонн пшеницы было отгружено в Индию. "В эту страну российская пшеница долгое время не экспортировалась", - отметила эксперт.

По ее словам, пшеница в июне этого года отправлялась в 26 стран против 20 год назад, кукуруза - в две страны. Так, экспорт в Турцию на фоне увеличения квоты на закупки этого зерна вырос до 238 тысяч тонн с 4 тысяч тонн год назад, в Иран - в 3, 5 раза, до 113 тысяч тонн. Иран также является активным покупателем ячменя, в июне на его рынок отправлено 63,7 тысячи тонн. В прошлом сезоне в июне в Иран отгрузок не было.

Тюрина также сообщила, что в июне пшеницу отгружали 27 компаний против 43 год назад. "Число экспортеров за последние месяцы оптимизировалось на уровне плюс/минус 30 компаний", - отметила она.

Зерновые и зернобобовые культуры в июне отгружались через 21 порт. Традиционно лидирует Новороссийск, отгрузки из которого выросли в 1,8 раза, до 837 тыс. тонн. Рейдовая перевалка увеличилась в 1,9 раза, до 795 тысяч тонн. Через ростовские терминалы отправлено 525 тысяч тонн (рост почти в 2,2 раза), через Туапсе -219 тысяч тонн (в 3,6 раза), через Азов - 203 тысячи тонн (в 3,4 раза).

"Надо отметил активизацию отгрузок через балтийский Высоцк - рост в 2,5 раза, до 150 тысяч тонн. В текущей ситуации это положительный момент, перевалка выходит за рамки южных регионов", - сказала Тюрина.

По ее словам, в июне также зафиксирован рост отгрузок зерна речных портов судами "река-море". Так, через Тольятти отправлено 44,8 тысячи тонн (рост в 3,5 раза), через Камышин -36,6 тысячи тонн (в 2,4 раза), через Волгодонск 34,6 тысячи тонн (в 8 раз).

Тюрина также обратила внимание на то, что увеличиваются и ежемесячные объемы отгрузки через речные порты. "Если раньше мы говорили, что это до 10 тысяч тонн в месяц, где-то в среднем по 6-7 тысяч тонн, то теперь выходим на 30 тысяч тонн и более", - сказала она.

Эксперт также заявила, что рост спроса на российское зерно стимулирует и жаркая погода в Европе, которая угрожает урожаю.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что в июне зафиксировано снижение цен по всем показателям мониторинга РЗС. Так, цены на французскую пшеницу за месяц снизились на 0,8%, до $237 за тонну, американскую - на 6,3%, до $238. Российская пшеница (FOB Новороссийск) подешевела до $232 с $245 на 1 июня. "Причем новый сельхозсезон (начался 1 июля 2026 года - ИФ) цены на российскую пшеницу встретили с дисконтом по отношению к европейской в $5 за тонну", - сказала она.

По ее словам, в июне зафиксировано и снижение цен производителей пшеницы. Одна из основных причин - поступление зерна нового урожая. Так, цены на пшеницу снизились до 14 220 рублей за тонну с 14 415 рублей в начале июня. В долларовом эквиваленте - до $181,7 с $198,7 за тонну. "Снижение достаточно ощутимое", - заметила она.

В годовом разрезе динамика цен разнонаправленная. Цены на европейскую пшеницу выросли на 3% по сравнению с началом июля 2025 года, на американскую - на 9,7%. Но при этом под влиянием хороших прогнозов на урожай цены на российскую пшеницу (4 класс, FOB ФОБ Новороссийск) снизились на 1,7%. "Такие цены, конечно, повышают конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, но снижают рентабельность его производства", - заявила эксперт.

По ее словам, цены производителей на начало июля 2026 года составили 14 200 рублей за тонну против 15 400 рублей год назад.

Иран РЗС Российский зерновой союз Саудовская Аравия ЮАР Турция Елена Тюрина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

 Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

Глава ЦБ отметила рост доли компаний с госучастием в кредитных портфелях до 35%

Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

 Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

Набиуллина ответила Грефу на слова о переохлаждении экономики

Новак объяснил перебои на внутреннем рынке топлива изменениями в логистике

 Новак объяснил перебои на внутреннем рынке топлива изменениями в логистике

Cпрос на услуги электрозаправок "Росатома" в последнюю неделю июня вырос на 40%

Сбер повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год до 13%

 Сбер повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год до 13%

ВТБ стал ключевым кредитором АФК "Система", получив в залог пакет акций Ozon

Продажи белорусских бензинов и ДТ на "Петербургской бирже" в июне выросли в 3,6 раза

Прирост наличных денег в обращении в июне вырос до 450 млрд руб. после 381 млрд руб. в мае

 Прирост наличных денег в обращении в июне вырос до 450 млрд руб. после 381 млрд руб. в мае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10224 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2899 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов