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Мировые цены на пшеницу снижаются перед новым урожаем и открытием Ормузского пролива

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мировые цены на пшеницу с 10 по 17 июня продолжили снижение в преддверии поступления на рынок нового урожая. Этой динамике способствует и информация о планируемом подписании меморандума между США и Ираном, результатом которого должно стать полное открытие Ормузского пролива.

"Цены физического рынка пшеницы в основном продолжили падение под давлением приближения массового поступления на рынок зерна нового урожая и подписания меморандума между США и Ираном, предполагающего полное открытие Ормузского пролива", - заявили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса" .

В частности, аналитики фиксируют снижение экспортных цен на новый урожай в РФ. В то же время исключением стали Франция и Германия, где цены на пшеницу за неделю выросли на $5 и $1 за тонну соответственно. Причину этого они видят в том, что предстоящая жара может негативно повлиять на состояние посевов.

Фьючерсные цены показали разнонаправленную динамику.

В центре напомнили, что Минсельхоз США на минувшей неделе повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2026/27 сезоне (июль-июнь) сразу на 2 млн тонн, до 88 млн тонн (без учета Крыма). Прогноз экспорта пшеницы не изменился - 47 млн тонн.

Кроме того, оценка импорта пшеницы в Турцию снижена с 6 млн до 5,5 млн тонн, а также в Сирию, Нигерию (из-за сокращения потребления), Марокко (пошлины в июне и июле 2026 г.). Вместе с тем повышен прогноз импорта в Египет на 1 млн тонн, до 13,5 млн тонн за счет роста потребления.

Ценовая ситуация также формируется на фоне улучшения состояния озимой и яровой пшеницы, кукурузы и сои в США. Уборка озимой пшеницы идет с сильным опережением, отметили в центре.

Русагротранс Ормузский пролив
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