Поиск

Мировые центробанки в мае закупили 41 тонну золота

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в мае 2026 года, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объем золота в золотовалютных резервах на 41,2 тонны.

"Центральные банки в мае снова вернулись в режим закупок, причем действовали достаточно энергично, - отмечает аналитик WGC Марисса Салим. - Несмотря на последние события, центробанки сохраняют позитивный взгляд на роль золота в резервах". Как показал опрос, проведенный недавно WGC, 89% центробанков ожидают в течение следующего года роста объема золота в золотовалютных резервах в целом в мире, а рекордные 45% - роста объема золота в их собственных резервах.

Наиболее активно в мае закупали золото Польша (18,2 тонны), Китай (10 тонн), Узбекистан (8,7 тонны), Казахстан (6,9 тонны), Сингапур (3,6 тонны), Чехия (1,7 тонны) и Иордания (1,1 тонны).

Основными продавцами были Россия (минус 6,2 тонны, по подсчетам WGC) и Турция (2,7 тонны).

World Gold Council WGC Китай Польша Турция Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ только начал обсуждение приватизации НСПК, проведет рыночную оценку компании

Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

 Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

 В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

 ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

Снижение ключевой ставки на 25 б.п. для Банка России не станет основным шагом в будущем

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Доля рыночной ипотеки в выдаче в мае достигла 45%, став максимальной за два года

В России в июне продажи Lada выросли г/г на 14,3%

FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций

 FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций

Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

 Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов