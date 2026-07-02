Мировые центробанки в мае закупили 41 тонну золота

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в мае 2026 года, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объем золота в золотовалютных резервах на 41,2 тонны.

"Центральные банки в мае снова вернулись в режим закупок, причем действовали достаточно энергично, - отмечает аналитик WGC Марисса Салим. - Несмотря на последние события, центробанки сохраняют позитивный взгляд на роль золота в резервах". Как показал опрос, проведенный недавно WGC, 89% центробанков ожидают в течение следующего года роста объема золота в золотовалютных резервах в целом в мире, а рекордные 45% - роста объема золота в их собственных резервах.

Наиболее активно в мае закупали золото Польша (18,2 тонны), Китай (10 тонн), Узбекистан (8,7 тонны), Казахстан (6,9 тонны), Сингапур (3,6 тонны), Чехия (1,7 тонны) и Иордания (1,1 тонны).

Основными продавцами были Россия (минус 6,2 тонны, по подсчетам WGC) и Турция (2,7 тонны).