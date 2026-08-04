Мировые центробанки в июне закупили 51 т золота

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в июне 2026 года, по оценкам World Gold Council, увеличили объем золота в золотовалютных резервах на 51,1 тонны.

Как отмечает аналитик WGC Марисса Салим, по объемам накопления золота продолжают лидировать Польша и Китай (18,6 тонны и 14,9 тонны за июнь соответственно), причем для Китая это двадцатый месяц закупок золота подряд.

Также активно покупали золото в июне Узбекистан (8,7 тонны), Казахстан (7,2 тонны), Сингапур (6,6 тонны), Иордания (3,1 тонны) и Чехия (1,6 тонны).

Крупнейшими продавцами оставались Россия (минус 9,3 тонны, по подсчетам WGC) и Турция (2,1 тонны).