Поиск

ЦБ РФ скрыл список банков-участников платформы цифрового рубля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ скрыл на своем сайте список банков, которые подключились или находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля.

Ранее регулятор публиковал список подключенных к платформе кредитных организаций, а также excel-таблицу, куда входили и подключающиеся банки. Теперь такой раздел на странице сайта ЦБ о цифровом рубле отсутствует.

"Интерфакс" направил запрос в Банк России.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с середины августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и крупные торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Актуальные детали пилота цифрового рубля озвучила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова в ходе Финансового конгресса Банка России. "На сегодня у нас к платформе подключено 30 банков. Мы работаем в пилотном режиме, у нас около 3,5 тыс. человек физических лиц, около 500 юридических лиц. Мы продолжаем вовлекать участников в платформу цифрового рубля и сервисы, которые мы создаём, и к их реализации", - сказала зампред ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 2 июля в ходе пресс-конференции заявляла, что к широкому использованию цифрового рубля уже все готово.

Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ вклад моторного топлива в июньскую инфляцию оценили в треть процентного пункта

ЦБ РФ скрыл список банков-участников платформы цифрового рубля

Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

 Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

 Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

 Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

ЦБ РФ не планирует устанавливать сроки вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

 Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

ЦБ только начал обсуждение приватизации НСПК, проведет рыночную оценку компании

Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

 Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля

 В Банке России объяснили недавнее укрепление курса рубля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2911 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10241 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов