ЦБ РФ скрыл список банков-участников платформы цифрового рубля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ скрыл на своем сайте список банков, которые подключились или находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля.

Ранее регулятор публиковал список подключенных к платформе кредитных организаций, а также excel-таблицу, куда входили и подключающиеся банки. Теперь такой раздел на странице сайта ЦБ о цифровом рубле отсутствует.

"Интерфакс" направил запрос в Банк России.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с середины августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и крупные торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Актуальные детали пилота цифрового рубля озвучила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова в ходе Финансового конгресса Банка России. "На сегодня у нас к платформе подключено 30 банков. Мы работаем в пилотном режиме, у нас около 3,5 тыс. человек физических лиц, около 500 юридических лиц. Мы продолжаем вовлекать участников в платформу цифрового рубля и сервисы, которые мы создаём, и к их реализации", - сказала зампред ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 2 июля в ходе пресс-конференции заявляла, что к широкому использованию цифрового рубля уже все готово.