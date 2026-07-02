Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Особое внимание в ходе очередного совещания о ситуации на рынке топлива у вице-премьера РФ Александра Новака было уделено субъектам с наиболее сложной обстановкой в части топливообеспечения, прежде всего регионам, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании, сообщила пресс-служба правительства.

По таким территориям была детально рассмотрена текущая ситуация с доступностью ресурсов, особенности логистики, имеющиеся ограничения, влияющие на стабильность поставок.

Новак отметил, что с учётом динамично меняющейся обстановки на следующем заседании штаба обсуждение будет сконцентрировано на наиболее уязвимых регионах, где требуется принятие дополнительных адресных решений. Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями к следующему заседанию необходимо проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких субъектах.

В рамках совещания были подробно проанализированы положение дел по производству нефтепродуктов, имеющиеся запасы топлива, действующие логистические маршруты, меры, направленные на поддержку внутреннего рынка.