Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

ЦБ исходит из временного характера этой ситуации

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее, он будет оценивать их по результатам опроса в июле, сообщила на брифинге на Финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Для нас, как для Центрального Банка, важно учесть то, что происходит на этом рынке, в нашей политике, денежно-кредитной политике. Правильно сказали, что от этого существуют проинфляционные риски. Но здесь тоже очень важно, не просто чтобы проинфляционный риск реализовался. Потому что это могут быть разовые шоки предложения, носить временный характер, и мы исходим из того, что они будут носить временный характер", - сказала она.

По ее словам, важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции, и прежде всего через инфляционные ожидания. "Вот опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияния этого фактора на них. Будем смотреть в июле и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию", - сказала она.

"Тема вторичных эффектов здесь важна, я уже об этом говорила. Пока мы вторичные эффекты не видим", - отметила глава ЦБ.

Также Набиуллина отметила, что такой шок предложения не является первым, и правительство может принимать разные меры, включающие в том числе и административные ограничения. "Мы уже говорили о том, что административные ограничения могут иметь краткосрочный стабилизирующий эффект, главное, чтобы они не были долгосрочными (...). Поэтому здесь, мне кажется, правительство принимает все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказала она.

В России в 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС. Местные власти аргументируют такие меры необходимостью избежать спекулятивного спроса.

На "Петербургской бирже" стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в стране, по данным Росстата, ускоряется.

Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, отмечал, что текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоинфраструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов.

В рамках мер для стабилизации ситуации на топливном рынке до конца июля действует полный запрет на экспорт бензина, а до конца ноября - эмбарго на вывоз авиакеросина из страны. Рассматривается полный запрет на экспорт дизельного топлива.