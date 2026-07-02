В ЦБ вклад моторного топлива в июньскую инфляцию оценили в треть процентного пункта

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Текущие цены в июне, исходя из недельных данных, вырастут примерно на треть процентного пункта из-за цен на бензин и дизельное топливо, но важен не сам всплеск цен, а косвенные эффекты и их масштаб, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

"Мы видим из недельных данных, что примерно на треть процентного пункта инфляция июня или текущие цены в июне вырастут, в том числе за счёт моторного топлива, но это уже то, на что денежно-кредитная политика не может повлиять. Действительно, куда более важны вот эти косвенные эффекты, поскольку бензин, дизель являются важными составляющими издержек и логистических, и издержек, связанных с перевозкой, и всё это может потихонечку перекладываться в цены. Весь вопрос, как это будет перекладываться. А зависит это, в том числе от ожиданий бизнеса, от ожиданий населения и что будет с инфляционными ожиданиями. Поэтому действительно реакция инфляционных ожиданий, вот эти вторичные эффекты, будут значимым фактором, в том числе при принятии решения по ставке в июле", - сказал он в интервью Радио РБК.

Директор департамента ЦБ отметил, что такой непосредственный прямой вклад бензина и цен на дизельное топливо в треть процентного пункта - это, на самом деле, "для двух компонентов очень большой вклад". "Но, повторюсь, это то, что уже случилось, и то, на что, наверное, денежно-кредитная политика не может влиять. И для нас косвенные эффекты и масштаб косвенных эффектов будут важнее", - пояснил Ганган.

"Инфляционные ожидания для нас очень важны. То есть тот скачок цен, который произошел сам по себе, он может быть даже не столь важен, хотя, безусловно, он сейчас дает определенный вклад в текущий темп роста цен", - сказал также он.

Отвечая на вопрос, будет ли текущая ситуация на топливном рынке оказывать влияние на инфляцию и в дальнейшем, он отметил, что пока подход ЦБ предполагает, что эти события всё-таки разовые. "И постепенно они будут угасать, и, соответственно, их прямой вклад в инфляцию будет снижаться. Мы в тесном контакте с правительством, мы знаем планы, знаем меры, которые правительство предпринимает в отношении стабилизации ситуации на рынке моторного топлива. Поэтому мы действительно считаем, что это будет временный эффект такой повышенный, и постепенно ситуация будет нормализовываться. Именно, я думаю, это у нас будет главной предпосылкой в июльском прогнозе", - отметил также Ганган.

Он не стал комментировать, как долго продлится этот временный эффект, напомнив, что заседание ЦБ по ставке в июле будет опорным, ЦБ обновит прогноз, в том числе основные предпосылки, которые ложатся в модельные расчёты. "Как раз сейчас мы обновляем эти прогнозы, поэтому, наверное, точно сказать, как мы квалифицируем эффект ситуации на рынке дизеля, на рынке бензина, скажем ближе к ставке, а точнее, уже по итогам принятого решения в июле месяце", - пояснил глава департамента ЦБ.

Также, говоря о вкладе, который топливный фактор может внести в инфляционные ожидания, Ганган отметил, что у ЦБ есть некоторые модели и подходы к тому, как можно расщеплять цифры по инфляционным ожиданиям на конкретные факторы, которые на них повлияли. "Попробуем посчитать, насколько значим был фактор бензина. Хотя, конечно, безусловно, так интуитивно кажется, что он будет значим. Но при прочих равных важно помнить, что не только инфляционные ожидания главный компонент, главный фактор, на который мы смотрим. Всё-таки мы смотрим это в комплексе. И в этом смысле инфляционные ожидания - важный фактор, но у нас будет много дополнительных данных, которые в том числе будут нами учитываться. Это непосредственно полные цифры по инфляции за июнь. Это данные по кредитованию за июнь, которые нас тоже в последнее время беспокоили", - сказал он.