В ЦБ заявили, что доля инвестиций в ВВП РФ в I квартале оставалась на высоком уровне

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Падение инвестиций в основной капитал в I квартале на 14,3% не выглядит драматическим, если смотреть на долю инвестиции в ВВП, которая оставалась на исторически высоком уровне, оперативные данные указывают на рост инвестиционной активности во II квартале, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.

"В прошлом году инвестиции в основной капитал составили 42,6 трлн рублей, это 19,9% ВВП. Если смотреть более широкий показатель инвестиций - валовое накопление основного капитала (ВНОК), то там мы имеем последние два года уровень около 23% ВВП, в 2024 году было чуть выше 23%, в прошлом году было чуть ниже 23%, но в целом этот уровень в 23% ВВП - это уровень последних двух лет. И это фактически исторический максимум. Никогда в российской экономике инвестиционная активность не была такой высокой, как нам фиксирует официальная статистика", - отметил Тремасов достигнутую высокую базу по инвестициям.

"Рост инвестиций в 2021-2024 годах - реальные показатели росли более чем на 8%. По ВНОКу это 8,8%, по инвестициям в основной капитал (ИОК) это 8,4%. Темпы роста, которые мы тоже не наблюдали уже очень давно, наверно, с нулевых годов. Прошлый год он характеризировался снижением инвестиций, в реальном выражении инвестиции притормозили, но в относительном тот же ВНОК остался на уровне около 23%", - сказал он.

Первый квартал 20206 года, по его словам, стал "для многих сюрпризом (негативным - ИФ) - снижение инвестиций в основной капитал составило 14,3%".

"Но если это смотреть в исторической ретроспективе, если считать долю к ВВП, то мы видим, что ничего драматичного не произошло в первом квартале. Инвестиции в основной капитал как доля к ВВП остается на исторически очень высоком уровне. Оперативные данные показывают, что во втором квартале инвестиции, скорее, пошли вверх, если смотреть секвенциальную (сезонноочищенную к I кварталу - ИФ) динамику реальных инвестиций", - заявил Тремасов.

Как сообщалось, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2026 года упали на 14,3% в годовом выражении. В 2026 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от мая) снижения инвестиций на 1,5%.

Вице-премьер РФ Александр Новак в начале июня заявлял, что ожидает начала роста инвестиций в РФ к концу 2026 года - началу 2027 года. "Уверен, что к концу этого года - началу следующего года мы увидим положительные темпы привлечения инвестиций", - говорил он.