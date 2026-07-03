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В ЦБ допускают нулевую динамику инвестиций в основной капитал в 2026 году

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в России в 2026 году могут показать нулевую динамику или немного снизиться, сказал РБК зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Они (инвестиции - ИФ) достигли своего пика в 2024 году в реальном выражении, в 2025-м они снизились на пару процентов. Сейчас они по этому году будут в районе нуля или тоже, может быть, немного снизятся", - сообщил он.

Он напомнил, что инвестиции в основной капитал в 2025 году достигали 42,6 трлн рублей.

"Инвестиции в основной капитал были в прошлом году 42 трлн рублей, первом квартале этого года - 6,5 трлн рублей. Это кажется, что это снижение значительное, но первый квартал - это самый маленький квартал с точки зрения объёма инвестиций, внутри года он всегда гораздо ниже среднеквартальных", - отметил зампред ЦБ.

По его мнению, производственные мощности предприятий продолжают расти.

"Рост мощностей определяется не тем, растут или снижаются инвестиции, а тем, насколько большие, каков объем тех инвестиций, которые осуществляются. Уровень инвестиций, достигнутый в 2024 году, очень высокий, и мы это видим на самом деле. То, что наблюдается, некоторое снижение загрузки мощностей - это отражение того, что созданы мощности на тех направлениях, которые более востребованы сейчас, то, куда структурно переместился спрос. Туда же переходят рабочие руки", - подчеркнул Заботкин.

За 2025 год инвестиции в основной капитал, по оценке Росстата, снизились на 2,3% после роста на 8,4% в 2024 году, роста на 9,8% в 2023 году, роста на 6,7% в 2022 году, роста на 8,6% в 2021 году, снижения на 0,1% в 2020 году. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2026 года упали на 14,3% в годовом выражении. В 2026 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от мая) снижения инвестиций на 1,5%.

Вице-премьер Александр Новак в начале июня заявлял, что ожидает начала роста инвестиций в РФ к концу 2026 года - началу 2027 года. "Уверен, что к концу этого года - началу следующего года мы увидим положительные темпы привлечения инвестиций", - говорил он.

Алексей Заботкин Александр Новак Минэкономразвития Росстат Банк России
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