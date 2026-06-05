Новак ожидает роста инвестиций в РФ в конце 2026 - начале 2027 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает начала роста инвестиций в РФ к концу 2026 года - началу 2027 года. По его словам, последние данные за апрель вселяют надежду, что экономика начинает оживляться после серьезного охлаждения.

"Уверен, что к концу этого года - началу следующего года мы увидим положительные темпы привлечения инвестиций", - сказал он в интервью ИС "Вести".

Как сообщалось, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале упали на 14,3% в годовом выражении.

"Сейчас после бурного роста идет корректировка, период структурной трансформации в экономике. Мы видим, что в марте-апреле вышли на положительные темпы роста. В апреле рост ВВП составил 1,3%, за январь-апрель рост на 0,2%, а в целом в 2026 году ожидаем рост экономики на 0,4% с выходом на более высокий рост в 2027 году и далее", - заявил Новак.

По его словам, достаточно высокие темпы роста потребительской активности в марте-апреле дают импульс для восстановления экономического роста. "В апреле также прирост по железнодорожным перевозкам", - добавил он.

"Это вселяет надежду, что в целом экономика начинает оживляться после серьезного охлаждения, связанного в том числе с необходимостью принятия мер по снижению инфляции", - сказал вице-премьер.

По его словам годовая инфляция снижается, на 1 июня она снизилась до 5,4%, "на конец года ожидаем 5,2% с выходом в следующем году на 4% - тот уровень, который таргетирует ЦБ".