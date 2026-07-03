Зампред ЦБ Заботкин не стал давать новых сигналов по ставке в июле

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России не дает дополнительных сигналов по ключевой ставке на июльское заседание совета директоров, перед решением регулятор оценит всю совокупность данных.

"Решение на совете директоров в июле будет приниматься исходя из поступающих данных. По состоянию на июньское заседание совет директоров сказал, что он будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. В ходе пресс-конференции было неоднократно подчеркнуто, что это не означает изменения ставки на каком-либо из этих заседаний", - сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса зампред ЦБ Алексей Заботкин, отвечая на вопрос осталось ли пространство для снижения ставки в июле.

"Я ничего добавлять к этому вопросу не буду", - отметил он.

ЦБ в июне вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 14,25% годовых (рынок ждал снижения на 50 б.п. - до 14%). Регулятор тогда заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.