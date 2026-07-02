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ЦБ учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе

ЦБ учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе, к тому моменту правительство РФ должно подготовить и внести в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.

"У нас к июльскому раунду новых вводных по бюджету не будет. Мы новые вводные получим осенью. У нас осенью опорный раунд - октябрь. На октябрьском раунде мы уже будем иметь оформленные планы правительства в части бюджетной политики, и они будут заложены в наш прогноз", - сообщил журналистам советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

Ранее ряд экспертов высказали мнение, что ЦБ может уточнить траекторию ключевой ставки не за один раз: сделает это в июле и в октябре (после того, как станут известны параметры нового бюджета).

ЦБ в июне вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 14,25% годовых (рынок ждал снижение на 50 б.п. - до 14%). Кроме того, регулятор заявил, что более стимулирующая бюджетная политика на трехлетнем горизонте может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Апрельский прогноз Банка России предусматривал среднюю ключевую ставку на 2026 год в диапазоне 14,0-14,5%, на 2027 год - 8-10%, на 2028 год - 7,5-8,5% (ранее этот диапазон Банк России оценивал как нейтральный).

ЦБ РФ Кирилл Тремасов Банк России
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