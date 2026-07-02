Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки есть и сейчас

Эльвира Набиуллина Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Возможности для смягчения денежно-кредитной политики сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров по ДКП пройдет 24 июля, оно будет опорным (то есть ЦБ опубликует среднесрочный макропрогноз).

"Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации", - сказала Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Ситуация на внутреннем топливном рынке, "конечно, беспокоит", отметила глава ЦБ. "Но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный", - добавила Набиуллина.

ЦБ, по ее словам, будет оценивать наличие вторичных эффектов для инфляции, и если не увидит их, топливный фактор не повлияет на решение по ключевой ставке.

"Когда я говорю "вторичные эффекты", это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке", - сказала председатель ЦБ.

По итогам предыдущего заседания совета директоров, прошедшего 19 июня, ЦБ снизил ставку более скромным относительно рыночных ожиданий шагом - 25 б.п. против 50 б.п. (до 14,25%), указав на проинфляционные риски со стороны не только топливного рынка, но и фактора бюджетной политики. Этот шаг вкупе с рядом жестких по тональности комментариев как в заявлении, так и на пресс-конференции по итогам совета, стал важным фактором затяжного падения российского фондового рынка.