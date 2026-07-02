Поиск

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки есть и сейчас

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки есть и сейчас
Эльвира Набиуллина
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Возможности для смягчения денежно-кредитной политики сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров по ДКП пройдет 24 июля, оно будет опорным (то есть ЦБ опубликует среднесрочный макропрогноз).

"Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации", - сказала Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Ситуация на внутреннем топливном рынке, "конечно, беспокоит", отметила глава ЦБ. "Но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный", - добавила Набиуллина.

ЦБ, по ее словам, будет оценивать наличие вторичных эффектов для инфляции, и если не увидит их, топливный фактор не повлияет на решение по ключевой ставке.

"Когда я говорю "вторичные эффекты", это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке", - сказала председатель ЦБ.

По итогам предыдущего заседания совета директоров, прошедшего 19 июня, ЦБ снизил ставку более скромным относительно рыночных ожиданий шагом - 25 б.п. против 50 б.п. (до 14,25%), указав на проинфляционные риски со стороны не только топливного рынка, но и фактора бюджетной политики. Этот шаг вкупе с рядом жестких по тональности комментариев как в заявлении, так и на пресс-конференции по итогам совета, стал важным фактором затяжного падения российского фондового рынка.

Хроника 16 февраля 2024 года – 02 июля 2026 года Ставка ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки есть и сейчас

 Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки есть и сейчас

Кабмин РФ решил снизить норматив продаж на бирже бензина 5-го класса до 10%

ЦБ учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе

 ЦБ учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе

В ЦБ вклад моторного топлива в июньскую инфляцию оценили в треть процентного пункта

ЦБ РФ скрыл список банков-участников платформы цифрового рубля

Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

 Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

 Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

 Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

ЦБ РФ не планирует устанавливать сроки вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

 Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2912 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10243 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов