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Нефть Brent подорожала до $72,24 за баррель

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются в пятницу на фоне низкой активности торгов в связи с выходным днем в США.

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился "практически на все", что нужно Штатам.

Экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $72,24 за баррель, что на $0,44 (0,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подорожали на $0,23 (0,32%), до $71,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,35 (0,51%), до $69,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,11 (0,16%), до $68,69 за баррель.

Основные торги WTI в пятницу не проводятся из-за выходного в США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

Повышение цен на нефть связано с закрытием трейдерами коротких позиций перед длительными выходными, отмечает партнер Again Capital Джон Килдафф.

"В целом фокус рынка сместился с того, какой объем поставок мы можем потерять, на то, какой объем предложения поступит на рынок", - говорит он.

нефть
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